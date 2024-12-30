



В магазинах Волгоградской области наблюдаются очереди из покупателей, которые спешат запастись продуктами для празднования Нового года. До праздника осталось совсем ничего и уже наверняка все примерно знают, что будет на столе. Корреспондент ИА «Высота 102» прошелся по супермаркетам и пригляделся, что покупают чаще всего и сколько стоят самые популярные продукты.

В магазинах Волгоградской области наблюдаются очереди из покупателей, которые спешат запастись продуктами для празднования Нового года. До праздника осталось совсем ничего и уже наверняка все примерно знают, что будет на столе. Корреспондент ИА «Высота 102» прошелся по супермаркетам и пригляделся, что покупают чаще всего и сколько стоят самые популярные продукты.





Особенно многолюдно сейчас в магазинах «Победа», «Чижик», «Маяк», где, в общем-то, и так не бывает пустынно. По словам кассиров магазинов этих торговых сетей, куда ходят не самые обеспеченные граждане, посетители покупают в основном стандартный набор: зеленый горошек, сладкую кукурузу, крабовые палочки, селедку, яйца, рыбные консервы для салатов, колбасу и не очень дорогое шампанское и другое спиртное. Особенно многолюдно сейчас в магазинах «Победа», «Чижик», «Маяк», где, в общем-то, и так не бывает пустынно. По словам кассиров магазинов этих торговых сетей, куда ходят не самые обеспеченные граждане, посетители покупают в основном стандартный набор: зеленый горошек, сладкую кукурузу, крабовые палочки, селедку, яйца, рыбные консервы для салатов, колбасу и не очень дорогое шампанское и другое спиртное.









- Берут, но без ажиотажа. Иногда долго рассматривают банки, думают, а потом кладут обратно, - подметили наблюдательные продавцы.

подметили наблюдательные продавцы.

Из овощей чаще всего покупают помидоры с огурцами. Если берут перец, то в буквальном смысле поштучно - цены на него приближаются уже к 500 рублям за килограмм.

Из овощей чаще всего покупают помидоры с огурцами. Если берут перец, то в буквальном смысле поштучно - цены на него приближаются уже к 500 рублям за килограмм.

Некоторые вскладчину приобретают мороженую рыбу, особенно, если она большая, как, например, горбуша, или разделанные части свинины.В супермаркетах другого сегмента, таких как «Пятерочка», «Магнит», «Лента» и «Ашан» продукты тоже долго на полках не залеживаются. Особенным спросом пользуются рыбные и мясные нарезки, полуфабрикаты из мяса, на ура идут замороженные утки, стейки.А вот дорогие экзотические фрукты у покупателей не так популярны. Поэтому «грустно» сморщиваются личи и манго из Вьетнама. Еще бы – килограмм личи стоит почти 800 (!) рублей. Зато сотрудники торговых залов не успевают заполнять ящики с мандаринами. Популярны также бананы и ананасы.Пользуется спросом и алкоголь, но недорогой. Самый ходовой товар – шампанское за 300 рублей. Хотя раньше, рассказывают продавцы, перед Новым годом активно разбирали дорогое спиртное. Сегодня желающих приобрести напитки за 1,5-2 тысячи рублей крайне мало.Не бросается народ и на красную икру.- констатируют сотрудники торговых сетей. –