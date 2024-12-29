В Жирновске устраняют аварию, оставившую без тепла 83 дома





В городе Жирновске Волгоградской области без отопления из-за порыва на коллекторе 29 декабря остались 83 дома. По сообщению главы Жирновского муниципального района Петра Мармуры, в настоящее время на месте порыва работают аварийные бригады.

– Аварийной бригадой ведутся ремонтно-восстановительные работы. Без отопления 83 дома. В ближайшие часы планируется восстановление теплоснабжения., – сообщил глава района.

Напомним, в городе Котово местные жители остаются без воды из-за аварии на магистральном водоводе. Система теплоснабжения здесь работает в штатном режиме.

Фото: Петра Мармуры