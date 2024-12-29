В Волжском в новогоднюю ночь запустят дополнительные автобусы 

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января, а также в ночь перед Рождеством с 6 на 7 января в Волжском Волгоградской области запустят дополнительные рейсы автобусов №14. Как сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию города-спутника, движение ночного общественного транспорта стартует в 22-30 ч.

Автобус поедет от конечных остановок — «37 микрорайон» и «Гипермаркет «Магнит». На дополнительном маршруте жителям Волжского будут доступны четыре транспортных средства, работающих до 3-00 ч. 1 января. Промежуток между рейсами — 30 минут.

После 5-00 ч. волжан начнут развозить автобусы по обычному графику. Аналогичное расписание дополнительных автобусов ожидает жителей города и в рождественскую ночь — с 6 на 7 января.