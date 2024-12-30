Андрей Бочаров обратился к жителям по двум важным поводам

Общество 30.12.2024 17:05
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30.12.2024 17:05
Глава региона обратился к жителям Волгоградской области перед наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым.
- До наступления Нового 2025 года остается совсем немного времени. Пользуясь возможностью, поздравляю всех жителей Волгоградской области с наступающим Новым 2025 годом и Рождеством Христовым! Хочу пожелать всем крепкого здоровья, добра и благополучия, — обратился к волгоградцам губернатор. — Мы встречаем Новый 2025 год сильными, сплочёнными, с твёрдой верой в нашу Победу. С праздником! С Новым годом и Рождеством Христовым!
Напомним, сегодня, 30 декабря на оперативном совещании глава региона объявил о новых мерах социальной поддержки беременным студенткам и семьям с детьми.Фото из архива V102.RU
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