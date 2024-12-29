В России увеличат пособия на детей с января 2025 года





В январе из-за повышения прожиточного минимума Соцфонд пересчитает размер пособий на ребенка. Как сообщает V102.RU, после повышения единое пособие на детей до 17 лет составит в среднем по России от 8,6 тыс. рублей до 17,2 тысячи.

Для беременных женщин единое пособие будет составлять от 9,6 тыс. рублей до 19,3 тыс. рублей. В январе и феврале Социальный фон также увеличит ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка.

Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет до 68 995,48 рублей. Пособие по беременности и родам (за отпуск продолжительностью 140 дней) будет выплачиваться в пределах от 103 285 до 794 355,80 рубля. Конкретная сумма пособия будет зависеть от зарплаты матери.