Ирена Понарошку отсудила у волгоградского предпринимателя 595 тысяч за свое фото





Телеведущая Ирена Понарошку отсудила почти 600 тысяч у волгоградского бизнесмена за свою фотографию семилетней давности. По данным SHOT, передает ИА «Высота 102», 42-летняя блогерша, настоящая фамилия которой Годизова, увидела свой портрет в рекламе БАДов на маркетплейсе. Однако разрешения использовать свою фотографию она не давала и сильно возмутилась. Телеведущая Ирена Понарошку отсудила почти 600 тысяч у волгоградского бизнесмена за свою фотографию семилетней давности. По данным SHOT, передает ИА «Высота 102», 42-летняя блогерша, настоящая фамилия которой Годизова, увидела свой портрет в рекламе БАДов на маркетплейсе. Однако разрешения использовать свою фотографию она не давала и сильно возмутилась.

Оказалось, авторские права нарушил волгоградский предприниматель из Волгограда Дмитрий А. В свое оправдание бизнесмен заявил на суде, что ранее блогерша публиковала видеорекламу с кадрами этих БАДов.Бизнесмен решил, что Ирена таким образом одобряет эти препараты. Но суд такой довод не принял и встал на сторону Понарошку. Теперь бизнесмен должен будет заплатить ведущей в общей сложности 595 тысяч рублей.Решение суда не вступило в законную силу.