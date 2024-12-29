В ЦПКиО Волгограда заработали снежные горки





Сегодня, 29 декабря, в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда с приходом минусовых температур снова заработали снежные горки. Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, в настоящее время открыты два снежных спуска.

С помощью стабильной морозной погоды специалистам парка удалось с помощью снегогенераторов создать на склонах снег. Одна такая пушка способна произвести порядка пяти кубометров в час.

С горок волгоградцы могут покататься только на тюбингах, взяв его из дома или напрокат в парке.

Фото: парк ЦПКиО