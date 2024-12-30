Волгоградцам напомнили важные телефоны на новогодние праздники

Круглосуточные телефоны муниципальных служб:
В администрации Волгограда назвали телефоны, куда горожане на период длительных новогодних праздников могут обратиться в случае возникновения проблем, связанных с работой общественного транспорта, дорожной обстановкой, благоустройством и функционированием коммунального комплекса, передает ИА «Высота 102».
Единый диспетчерский центр (вопросы в сфере водоснабжения, водоотведения и отопления) – 8(8442) 333-134
Информационно-диспетчерские службы районных МБУ ЖКХ (вопросы газоснабжения, электроснабжения в доме, уборка общественных территорий, узнать телефон УК): Красноармейский район – 8(8442) 67-70-67 Кировский район – 8(8442) 45-29-83 Советский район – 8(8442) 41-69-51 Центральный район – 8(8442) 23-13-15 Краснооктябрьский район – 8(8442) 73- 50- 82 Тракторозаводский район – 8(8442) 70-10-26 Ворошиловский и Дзержинский районы – 8(8442) 33-63-92, 8(8442) 33-63-84.
По вопросам транспортного обслуживания населения горожане могут ежедневно с 7.00 до 20.00 обратиться по телефону – 8(8442) 23-31-60.
Горячая линия регионального оператора ООО «ЭкоЦентр» (вопросы вывоза мусора с точек сбора ТКО во всех районах Волгограда) – 8(8442) 230-230 (1 января с 9.00 до 18.00, в остальные дни с 8.00 до 20.00).