



Вопросы демографии, помощи участников СВО и их семей обсудил Андрей Бочаров на совещании, которое он провел сегодня, 30 декабря. Губернатор также объявил о новых мерах поддержки для улучшения демографической ситуации, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области. Вопросы демографии, помощи участников СВО и их семей обсудил Андрей Бочаров на совещании, которое он провел сегодня, 30 декабря. Губернатор также объявил о новых мерах поддержки для улучшения демографической ситуации, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области.





Фото администрации Волгоградской области



В частности, глава региона заявил о выполнении задач, которые были поставлены перед регионом в 2024 году в сфере реализации масштабных проектов. Однако вопросы поддержки семьи, детей также остаются приоритетными, подчеркнул он.В связи с этим с 1 января 2025 года начинают действовать сразу две новые меры, направленные на поддержку молодых, в том числе студенческих семей, в которых принято решение о рождении детей.озвучил принятое решение губернатор.В регионе в настоящее время действует региональная программа повышения рождаемости. Она включает перечень различных мероприятий: развитие службы «Социальная няня» для студенческих, молодых и многодетных семей; создание в женских консультациях служб подготовки и патронажных служб для семей, ожидающих детей; расширение охвата пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных; улучшение качества оказания медицинских услуг для женщин; развитие центров мужского здоровья и многое другое. Общая стоимость программы на ближайшие три года — порядка 8,5 млрд рублей.Дополнительные меры по поддержке семей с детьми и многодетных будут разработаны до 1 апреля 2025 года. В то же время в Волгоградской области продолжат оказывать социальную помощь участникам СВО, их семьям. Глава региона также обратил внимание на необходимость поддержки воинских частей и соединений, расположенных в Волгоградской области, и приведению в порядок военных городков.