В связи с этим с 1 января 2025 года начинают действовать сразу две новые меры, направленные на поддержку молодых, в том числе студенческих семей, в которых принято решение о рождении детей.
- Выплату в размере 100 тысяч рублей получат студентки очной формы обучения в колледжах, техникумах и вузах, при постановке на учет по беременности. Вторая выплата в размере 300 тысяч рублей будет выплачиваться при рождении третьего и последующего ребенка в молодой семье, где родители не старше
35 лет, — озвучил принятое решение губернатор. — Мы рассчитываем, что новые дополнительные меры поддержки будут востребованы. На реализацию только этих двух мероприятий в трехлетнем периоде будет направлено порядка 1 млрд рублей.
В регионе в настоящее время действует региональная программа повышения рождаемости. Она включает перечень различных мероприятий: развитие службы «Социальная няня» для студенческих, молодых и многодетных семей; создание в женских консультациях служб подготовки и патронажных служб для семей, ожидающих детей; расширение охвата пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных; улучшение качества оказания медицинских услуг для женщин; развитие центров мужского здоровья и многое другое. Общая стоимость программы на ближайшие три года — порядка 8,5 млрд рублей.
Дополнительные меры по поддержке семей с детьми и многодетных будут разработаны до 1 апреля 2025 года. В то же время в Волгоградской области продолжат оказывать социальную помощь участникам СВО, их семьям. Глава региона также обратил внимание на необходимость поддержки воинских частей и соединений, расположенных в Волгоградской области, и приведению в порядок военных городков.