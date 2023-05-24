Экономика

Эксперты рассказали, какие авто чаще выбирают службы такси

Экономика 24.05.2023 10:11
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24.05.2023 10:11


ВТБ Лизинг проанализировал статистику сделок финансовой аренды легковых автомобилей за I квартал 2023 года. Самыми востребованными моделями стали Chery Tiggo4, Lada Granta и Cherry Tiggo7 Pro. Доля машин, переданных в лизинг операторам такси, в портфеле компании составила 10%.
Первое место среди наиболее популярных марок заняла Chery – таксопарки отдали ей предпочтение в 42% случаев. На втором месте Lada с показателем 28% лизинговых сделок. Третье место с долей 8% у Geely, четвертое – за Haval (7,4%), а замыкает пятерку лидеров JAC (6,4%).
При этом самыми востребованными моделями стали Chery Tiggo4, Lada Granta, Chery Tiggo7 Pro, Geely Coolray и JAC J7. Для сравнения: в I квартале 2022 года модельный рейтинг возглавляли Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Cerato, Renault Logan и Lada Vesta.
- В прошлом году операторы такси столкнулись с ростом цен на запчасти и новые машины зарубежных брендов. Особо остро стоял вопрос наличия седанов В- и D-сегментов на замену Volkswagen Polo, Toyota Camry, Kia Rio и Optima. Теперь обновление автопарков происходит за счет китайских и российских марок. Проникновение китайских авто в сервис такси связано с тем, что производители из КНР организовали импорт и локальное производство, сформировав склады с запчастями и обширные дилерские сети. Кроме того, юридическим лицам доступны корпоративные скидки и гибкие условия финансирования, которые предлагают лизинговые компании. Это позволяет службам такси обновлять автопарки без излишних затрат, — прокомментировал Андрей Гетманюк, начальник управления развития бизнеса ВТБ Лизинг.
За счет скидки от производителя условия приобретения автомобилей в лизинг для операторов такси становятся привлекательнее, чем покупка за наличные или в кредит. Также при оформлении финансовой или операционной аренды компании на общей системе налогообложения получают льготы, которые позволяют сэкономить до 40% от суммы всех платежей по договору. Все эти преимущества делают лизинг на сегодняшний день одним из самых доступных и выгодных инструментов для обновления таксопарков.

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