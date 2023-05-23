Банковские сервисы помогают совершить путешествие на другой континент

Экономика 23.05.2023 07:33
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23.05.2023 07:33
Одна из россиянок с помощью банковского сервиса для обмена и накоплений бонусами между близкими людьми совершила путешествие в Нью-Йорк.
В России продукты и услуги в рамках семейного банкинга стали появляться недавно. В 2018 году вступила в силу поправка к закону, которая разрешила открывать общие счета, а не просто выпускать дополнительные карты к одному счету.
Предложений на банковском рынке не так много. Такие сервисы предлагают в банке ВТБ, Райффайзенбанке и банке «Открытие», клиентка которого и совершила перелет через Атлантику. Для этого, получив двумя переводами 126 тыс. бонусов в рамках своей финансовой «семьи», она добавила свои 50 тыс. бонусов, воспользовавшись 20% скидкой при покупке билета в специальном разделе интернет-сайта банка «Открытие». Два авиабилета Москва-Нью-Йорк-Москва, таким образом, обошлись в 176 тыс. рублей. На данный момент это самая крупная покупка, которую члены финансовой «семьи» оплатили бонусами.
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