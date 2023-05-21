Мотоцикл опрокинулся на территории детского лагеря под Волгоградом, двое пострадали





Два человека пострадали при опрокидывании мотоцикла на территории детского оздоровительного лагеря в хуторе Заяр в Среднеахтубинском районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло накануне вечером на грунтовой дороге.

По предварительным данным, 45-летний водитель мотоцикла «Урал», двигаясь по территории лагеря, не справился с управлением и совершил опрокидывание.

Пострадали двое его пассажиров 22 и 36 лет. Они доставлены с травмами в больницу.



