Федеральные новости

В Кремле заступились за бездомных собак

Федеральные новости 20.05.2023 07:57
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20.05.2023 07:57


Государственно-правовое управление  президента России представило критические замечания на законопроект об изменении порядка обращения с бездомными животными. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на «Ведомости».
Также законопроект раскритиковали в Совфеде. Так, сенатор Андрей Клишас считает, что с принятием данного законопроекта власти снимут с себя обязанность по передаче владельцам найденных животных, а закон позволит применять к животным жестокие меры, вплоть до их уничтожения.
Напомним, законопроект, который в первом чтении приняла Госдума,  предполагает передачу регионам полномочий по определению судьбы бездомных животных, вплоть до их умерщвления. В государственно-правовом  заявили, что предлагаемые изменения в закон идут вразрез с методическими указаниями правительства.
Между тем, как ранее сообщало V102.RU, депутаты Волгоградской областной думы уже выразили готовность поддержать данный законопроект, несмотря на то, что эта инициатива уже вызвала серьезный раскол в обществе. Так, защитники животных считают, что бездомным собакам грозит полное уничтожение под видом надуманного предлога о «немотивированной агрессии». Чиновникам, по их мнению, выгоднее истребить бездомных животных, чем тратить деньги на их стерилизацию и поиск хозяев.


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