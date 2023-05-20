В Кремле заступились за бездомных собак

Напомним, законопроект, который в первом чтении приняла Госдума, предполагает передачу регионам полномочий по определению судьбы бездомных животных, вплоть до их умерщвления. В государственно-правовом заявили, что предлагаемые изменения в закон идут вразрез с методическими указаниями правительства.
Между тем, как ранее сообщало V102.RU, депутаты Волгоградской областной думы уже выразили готовность поддержать данный законопроект, несмотря на то, что эта инициатива уже вызвала серьезный раскол в обществе. Так, защитники животных считают, что бездомным собакам грозит полное уничтожение под видом надуманного предлога о «немотивированной агрессии». Чиновникам, по их мнению, выгоднее истребить бездомных животных, чем тратить деньги на их стерилизацию и поиск хозяев.