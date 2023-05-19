



Стали известны поименные результаты голосования депутатов Госдумы от Волгоградской области по скандальному закону о бездомных животных. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт российского парламента, всего за данный закон, принятый в первом чтении, проголосовали 310 депутатов. Против высказался 31 человек, воздержались – 9. Не принимали участие в голосовании 100 депутатов. Стали известны поименные результаты голосования депутатов Госдумы от Волгоградской области по скандальному закону о бездомных животных. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт российского парламента, всего за данный закон, принятый в первом чтении, проголосовали 310 депутатов. Против высказался 31 человек, воздержались – 9. Не принимали участие в голосовании 100 депутатов.

Как выяснилось, внесение изменений в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» поддержали все депутаты Госдумы от Волгоградской области. За его принятие высказались Андрей Гимбатов, Алексей Волоцков, Владимир Плотников, Виталий Лихачев, Олег Савченко, Евгений Москвичев. Все они являются членами партии «Единая Россия». Как выяснилось, внесение изменений в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» поддержали все депутаты Госдумы от Волгоградской области. За его принятие высказались Андрей Гимбатов, Алексей Волоцков, Владимир Плотников, Виталий Лихачев, Олег Савченко, Евгений Москвичев. Все они являются членами партии «Единая Россия».

Неясной осталась позиция по данному вопросу депутата Госдумы Николая Арефьева, который не принимал участие в голосовании. Член КПРФ прошел в Госдуму от Волгоградской и Астраханской областей. Неясной осталась позиция по данному вопросу депутата Госдумы Николая Арефьева, который не принимал участие в голосовании. Член КПРФ прошел в Госдуму от Волгоградской и Астраханской областей.

Напомним, 16 мая Госдума РФ приняла в первом чтении изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Регионам предлагается дать право самостоятельно определять перечень и порядок организации мероприятий при обращении с бродячими животными с учетом местной специфики.

Хотя в принятых изменениях не содержатся ссылки на отмену гуманного отношения к бездомным животным и разрешение применения эвтаназии, зоозащитники опасаются, что именно такие формулировки будут приняты регионами, которым разрешили принимать свои нормативные акты в данной сфере. При этом, как только об эвтаназии заговорили на федеральном уровне, в регионах участились случаи расстрелов и отравлений бездомных животных. К слову, депутат Госдумы Андрей Гимбатов неоднократно заявлял, что он поддерживает эвтаназию применительно к животным с «немотивированной агрессией». При этом защитники животных утверждают, что агрессивных собак можно социализировать, а потом – пристроить в семьи. Хотя в принятых изменениях не содержатся ссылки на отмену гуманного отношения к бездомным животным и разрешение применения эвтаназии, зоозащитники опасаются, что именно такие формулировки будут приняты регионами, которым разрешили принимать свои нормативные акты в данной сфере. При этом, как только об эвтаназии заговорили на федеральном уровне, в регионах участились случаи расстрелов и отравлений бездомных животных. К слову, депутат Госдумы Андрей Гимбатов неоднократно заявлял, что он поддерживает эвтаназию применительно к животным с «немотивированной агрессией». При этом защитники животных утверждают, что агрессивных собак можно социализировать, а потом – пристроить в семьи.

В свою очередь сторонники ужесточения мер к бездомным животным обосновывают необходимость уничтожения питомцев, не имеющих хозяев, участившимися случаями нападений на людей, в частности, на детей. В свою очередь сторонники ужесточения мер к бездомным животным обосновывают необходимость уничтожения питомцев, не имеющих хозяев, участившимися случаями нападений на людей, в частности, на детей.



