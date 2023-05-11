Общество

Депутаты Волгоградской облдумы поддержат новый закон о бездомных собаках

Общество 11.05.2023 15:47
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11.05.2023 15:47


Депутаты Волгоградской облдумы намерены поддержать изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», который предусматривает наделение субъектов правом на принятие своих правил в данной сфере. Как сообщает V102.RU со ссылкой на проект постановления регпарламента, документ разработан в целях обеспечения безопасности и законных интересов граждан, а также в целях защиты животных от незаконных действий и жестокого обращения. 
В частности, предлагается наделить высшие должностные лица субъектов Российской Федерации и органы законодательной власти субъектов Российской Федерации правом по определению порядка обращения с животными без владельцев на территории субъекта РФ с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики региона. 
При этом предлагаемые законопроектом нормы являются правом, а не обязанностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Интересно, что одним из разработчиков изменений в федеральном законодательстве выступил депутат Госдумы от Волгоградской области Виталий Лихачев, бывший глава Волгограда. 
Воспользуются ли региональные власти своим правом разработать собственный закон в сфере обращения с бездомными животными, пока неизвестно. 
Ранее, напомним, на федеральном уровне прозвучали предложения применять эвтаназию к животным с «немотивированной агрессией». Одним из сторонников этой идеи является депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов. В то же время волгоградские зоозащитники выступают категорически против данного предложения. По их мнению, агрессивных собак можно социализировать и даже потом найти им хозяев. Однако для этого потребуется значительный промежуток времени. Без муниципального приюта, где могли бы содержаться такие животные и "перевоспитываться", такую проблему не решить. В связи с этим волгоградские защитники животных обратились к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову с просьбой помочь в открытии подобного учреждения. 

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