Банки запускают совместные программы на отечественные электромобили

Экономика 19.05.2023 22:29
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19.05.2023 22:29
По данным аналитического агентства АВТОСТАТ, в апреле 2023 года в России продан 861 новый электромобиль — это абсолютный месячный рекорд.
Продажи электрокаров с начала года последовательно растут, при этом отечественный бренд Evolute в апреле вошел в тройку лидеров по продажам. На волне спроса банки запускают все новые кредитные программы на особых условиях с ведущим отечественным автопроизводителем электрокаров.
Программы кредитования покупки электромобилей предлагают уже несколько крупных банков, в том числе ВТБ, Росбанк и «Открытие». В частности, «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), имеет сразу несколько кредитных программ на покупку электромобилей Evolute. По одной из них при условии страхования и определенного набора опций ставка почти нулевая. Развитие таких программ увеличивает доступность электрокаров для россиян.
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