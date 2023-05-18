В Волгограде автобус едва не переехал выходившего из салона пенсионера: видео





В Волгограде 84-летний мужчина 17 мая попал в больницу после ДТП с автобусом в Дзержинском районе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в тот момент, когда пенсионер покидал салон. Происшествие зафиксировали камеры дорожного наблюдения.

– По предварительной информации, в 08.45 47-летний водитель автобуса, начиная движение от остановки «Качинское училище», совершил наезд на 84-летнего пенсионера, который выходил из автобуса. В результате ДТП пассажир доставлен в медицинское учреждение, – говорится в сводке ГУ МВД.

Судя по предоставленному видео, мужчина упал на асфальт, выходя из автобуса, однако серьезных травм не получил. Поспешившие на помощь волгоградцы отвели пенсионера в безопасное место.

Информацию о состоянии пострадавшего V102.RU уточняет в облздраве.