



Уголовное дело о мошенничестве со средствами материнского капитала возбуждено в Волгоградской области в отношении 40-летнего фактического руководителя КПК «Пенсионный», передает V102.RU.

Как уточнила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в основу данного уголовного дела легли материалы проверки прокуратуры Городищенского района.

Фактический руководитель кредитного потребительского кооператива подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в составе организованной группы).

В ходе надзорной проверки установлено, что в КПК обратился вдовец для получения займа на строительство жилья с привлечением средств материнского (семейного) капитала. Однако мужчину ввели в заблуждение и он заключил договор купли-продажи земельного участка в рабочем поселке Городище.

- Фактически кооперативом в договоре в качестве приобретаемого объекта недвижимости указан нерентабельный земельный участок стоимостью 10 тысяч рублей, в то время как по документам стоимость участка превышала 450 тысяч рублей, - рассказала Черединина.

Мужчине продали участок непригодный для строительства жилья, так как там нет ни дорог, ни газа, ни электричества. В выигрыше остались только сотрудники кооператива, которые обналичили перечисленные им по договору купли-продажи средства материнского капитала.

Напомним , что в мае 2020 года Центральный районный суд Волгограда по иску Банка России принял решение о ликвидации КПК «Пенсионный». Тогда сообщалось, что кооператив прекратил членство в СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов». В другую СРО кредитный кооператив не вступил. В этой связи КПК «Пенсионный» было направлено предписание Банка России о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов.

Фото из архива ИА «Высота 102»