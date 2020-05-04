



Центральный районный суд Волгограда принял решение о ликвидации КПК «Пенсионный» по иску Банка России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные районного суда, с административным исковым заявлением к КПК «Пенсионный» обратился Банк России в лице Отделения по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка РФ (Отделение Волгоград).

Свои требования истец мотивировал тем, что указанный КПК прекратил членство в СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов». В другую СРО кредитный кооператив не вступил. В этой связи КПК «Пенсионный» было направлено предписание Банка России о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. В связи с неисполнением кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений, а также за нарушение требований федерального законодательства об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, Банк России подал иск о ликвидации юридического лица.

Рассмотрев материалы дела, Центральный районный суд вынес решение о ликвидации КПК «Пенсионный» (ИНН 3437014120), расположенного по адресу: ул. Краснознаменская,12 , офис 2. Учредителю установлен срок в 6 месяцев для осуществления связанных с ликвидацией действий.

Отметим, что данное решение в законную силу не вступило, так как подана апелляционная жалоба. В настоящее время она находится на рассмотрении в Волгоградском областном суде.



