Общество

Банк России требует ликвидировать в Волгограде очередной кредитный кооператив

Общество 04.05.2020 08:39
0
04.05.2020 08:39


Центральный районный суд Волгограда принял решение о ликвидации КПК «Пенсионный» по иску Банка России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные районного суда, с административным исковым заявлением к КПК «Пенсионный» обратился Банк России в лице Отделения по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка РФ (Отделение Волгоград).
Свои требования истец мотивировал тем, что указанный КПК прекратил членство в СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов». В другую СРО кредитный кооператив не вступил. В этой связи КПК «Пенсионный» было направлено предписание Банка России о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. В связи с неисполнением кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений, а также за нарушение требований федерального законодательства об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, Банк России подал иск о ликвидации юридического лица.
Рассмотрев материалы дела, Центральный районный суд вынес решение о ликвидации КПК «Пенсионный» (ИНН 3437014120), расположенного по адресу: ул. Краснознаменская,12 , офис 2. Учредителю установлен срок в 6 месяцев для осуществления связанных с ликвидацией действий.
Отметим, что данное решение в законную силу не вступило, так как подана апелляционная жалоба. В настоящее время она находится на рассмотрении в Волгоградском областном суде.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Общество
04.05.2020 15:19
Общество 04.05.2020 15:19
Комментарии

0
Далее
Общество
04.05.2020 14:41
Общество 04.05.2020 14:41
Комментарии

0
Далее
Общество
04.05.2020 14:32
Общество 04.05.2020 14:32
Комментарии

0
Далее
Общество
04.05.2020 14:14
Общество 04.05.2020 14:14
Комментарии

0
Далее
Общество
04.05.2020 12:08
Общество 04.05.2020 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
04.05.2020 10:43
Общество 04.05.2020 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2020 22:21
Общество 03.05.2020 22:21
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2020 21:15
Общество 03.05.2020 21:15
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2020 20:49
Общество 03.05.2020 20:49
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2020 17:47
Общество 03.05.2020 17:47
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2020 16:01
Общество 03.05.2020 16:01
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2020 15:31
Общество 03.05.2020 15:31
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.05.2020 13:53
Общество 03.05.2020 13:53
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2020 13:16
Общество 03.05.2020 13:16
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2020 08:33
Общество 03.05.2020 08:33
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:19
На юге Волгограда десятки жилых домов останутся без водыСмотреть фотографии
14:49
Под Волгоградом водитель легковушки разбился насмерть в лобовом ДТП с грузовикомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:41
Среди новых больных коронавирусом в Волгоградской области – шестеро грудничковСмотреть фотографии
14:32
Против лжи: в Волгограде создали проект «Сохраним нашу Победу»Смотреть фотографии
14:14
«Плато не достигнуто»: в Волгоградской области эпидемии коронавируса нет концаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:21
46 в реанимации и 13 на ИВЛ: в Волгоградской области спасают пациентов с пневмониямиСмотреть фотографии
12:55
Волгоградский облздрав раскрыл подробности о вспышке COVID-19 в Николаевской ЦРБСмотреть фотографии
12:08
Зацветет и заиграет: в Волгограде обустраивают лагерь «Орленок»Смотреть фотографии
12:02
Ситуация все тревожнее: коронавирус накрывает Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:53
Волгоградскому бизнесу: пострадавшим от COVID-19 дадут субсидииСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде жителей трущоб переселяют в новостройкиСмотреть фотографии
10:41
В Волгоградской области водителю иномарки грозит тюрьма за выдуманный угонСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде страшное ДТП с черным Mercedes попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:03
В Волгоградской области «Нива» влетела под КАМАЗ: водитель погибСмотреть фотографии
09:42
Под Волгоградом легковушка сбила мопед с двумя подросткамиСмотреть фотографии
08:39
Банк России требует ликвидировать в Волгограде очередной кредитный кооперативСмотреть фотографии
22:21
В Волгоградской области протестировали на коронавирус каждого 75-го жителяСмотреть фотографии
21:15
Волгоградским студентам продлили удаленку на неопределенный срокСмотреть фотографии
20:49
Сквер у храма в центре Волгограда начал обретать дизайнерские очертанияСмотреть фотографии
17:47
Чиновникам Волгоградской области дали срок для устранения брака в домах для переселенцевСмотреть фотографии
17:01
Волгоградские онкологи на онлайн съезде рассказали об уникальной операцииСмотреть фотографии
16:01
Из Москвы и Дагестана: в Волгоградскую область прибывают больные коронавирусомСмотреть фотографии
15:31
«Котельниково - Земля Героев» готовится зажечь Свечи ПамятиСмотреть фотографии
15:15
Коронавирусу в Волгоградской области не сдаются три районаСмотреть фотографии
13:53
В Волгограде артиллеристы дадут 30 залпов в честь Дня ПобедыСмотреть фотографии
13:16
В Волгоградской области уже 12 умерших от коронавирусаСмотреть фотографии
12:00
Оскорбил родных: под Волгоградом арестовали подозреваемого в убийствеСмотреть фотографии
11:51
В Волгограде грузовик врезался в трамвайСмотреть фотографии
11:41
В Волгоградской области число зараженных коронавирусом растетСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде столкнулись четыре авто: шесть человек госпитализированыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 