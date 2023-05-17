Происшествия

Двухлетняя девочка отравилась крысиным ядом в Волгоградской области

Происшествия 17.05.2023 15:22
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17.05.2023 15:22


Полиция проводит проверку по факту отравления двухлетней девочки в Даниловском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, сообщение в полицию от врачей поступило 16 мая.
Ребенка доставили в больницу с признаками отравления из хутора Кувшинов. 
- Инспекторы ПДН выяснили, что отравление ребенок получил в результате употребления капсулы крысиного яда. Мама девочки находилась дома, но не усмотрела за ребенком, - рассказали в главке.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что ребенок госпитализирован в центр острых отравлений ГКБСМП № 25 в Волгограде. Состояние маленького пациента стабильное.

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