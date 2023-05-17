Двухлетняя девочка отравилась крысиным ядом в Волгоградской области





Полиция проводит проверку по факту отравления двухлетней девочки в Даниловском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, сообщение в полицию от врачей поступило 16 мая.

Ребенка доставили в больницу с признаками отравления из хутора Кувшинов.

- Инспекторы ПДН выяснили, что отравление ребенок получил в результате употребления капсулы крысиного яда. Мама девочки находилась дома, но не усмотрела за ребенком, - рассказали в главке.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что ребенок госпитализирован в центр острых отравлений ГКБСМП № 25 в Волгограде. Состояние маленького пациента стабильное.