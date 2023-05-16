Волгоградцы приняли участие в экологическом марафоне

Экомарафон «Зеленая волна» прошёл в Волгограде в седьмой раз. Работники Волгоградского алюминиевого завода вместе со своими семьями высадили более 100 кустов роз в Парке Аттракционов на территории Спартановки. В дальнейшем уход за ними будет осуществляться с помощью установленной в парке системы полива.
Замглавы администрации Тракторозаводского района Юлия Филимонова поблагодарила волонтеров за неравнодушие и активную помощь району в вопросах благоустройства и озеленения, а агроном Галина Селиванова рассказала, как именно необходимо сажать этот вид растений. Не прошло и получаса, как на клумбах главной площади Парка Аттракционов появились более 100 новых розовых кустов.
– С женой и детьми в этом парке мы гуляем почти каждый день, – поделился электролизник Роман Коновалов. – Поэтому не мог не откликнуться на предложение принять участие в экомарафоне. Рад, что дочка, несмотря на свой юный возраст, активно поддержала папу. Вообще, по мере возможностей стараюсь участвовать в социальных проектах, недавно вместе с другими волонтерами нашего завода выезжали на субботник в подшефную Дубовскую школу-интернат. Приятно осознавать, что делаешь доброе, хорошее дело.
Днем раньше заводчане провели озеленение нового парка на территории своего предприятия. Ели, клены, барбарис и кизильник теперь будут радовать их своей пышной зеленью.
– Наше предприятие не только производит экологически чистую продукцию, но и активно продвигает идею бережного отношения к окружающей среде. Поэтому принимает активное участие в озеленении территорий родного района, — подчеркнул Сергей Соловьёв, директор по персоналу ВгАЗа.
Вопросы экологии всегда занимали одно из первостепенных мест в политике компании, традицию создания комфортной среды и благоустройство городов, где работают заводы РУСАЛа, заложил основатель компании Олег Дерипаска.
Корпоративный экологический марафон «Зеленая волна» проходит уже в седьмой раз во многих городах России и с каждым годом число участников акции растет. В прошлом году в марафоне отметились 13 городов, а в этом - инициативу подхватили уже 18 российских и один город в Армении. Всего за время проведения акции было высажено около 6 тысяч саженцев.