Волгоградцы приняли участие в экологическом марафоне





Экомарафон «Зеленая волна» прошёл в Волгограде в седьмой раз. Работники Волгоградского алюминиевого завода вместе со своими семьями высадили более 100 кустов роз в Парке Аттракционов на территории Спартановки. В дальнейшем уход за ними будет осуществляться с помощью установленной в парке системы полива.

Замглавы администрации Тракторозаводского района Юлия Филимонова поблагодарила волонтеров за неравнодушие и активную помощь району в вопросах благоустройства и озеленения, а агроном Галина Селиванова рассказала, как именно необходимо сажать этот вид растений. Не прошло и получаса, как на клумбах главной площади Парка Аттракционов появились более 100 новых розовых кустов.



