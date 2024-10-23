Волгоградцев предупредили о фальшивом печенье «Ням-Ням»





Волгоградский РПН проинформировали о возможном появлении в торговых точках региона фальшивого печенья из Ульяновска. Как рассказали V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, соответствующее уведомление ведомство получило от своих коллег из этой области.

«Призраком» было признано предприятие ООО «Печкино», расположенное в городе Ульяновск. Однако по указанному адресу данное кондитерское производство продукции не осуществляет.

По данному факту Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области информация направлена в правоохранительные органы Ульяновской области для принятия мер.

Гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в случае выявления в реализации продукции, выработанной несуществующим предприятием, необходимо сообщить об этом в региональный Роспотребнадзор, указали в ведомстве.

Фото: архив V102.RU