Руслан Сигбатулин приглашает зрителей на творческий вечер





10 ноября в театре «Царицынская опера» состоится концерт «Вечер со звездой» Руслана Сигбатулина (6+). В программу вошли музыкальные номера, сыгравшие особую роль в творческой судьбе ведущего солиста и те, которые он давно мечтал исполнить. Зрителей ждут неожиданные партии и музыкальные сюрпризы от исполнителя – лауреата многочисленных Международных и Всероссийских конкурсов вокалистов.

Этот театральный вечер посвящен юбилейной дате – 25 лет творческой деятельности Руслана Сигбатулина. Немногим более пяти лет он связал свою жизнь с волгоградской сценой, но за это время успел заявить о себе так, что оперные спектакли и большие концерты, организуемые на уровне региона, невозможно себе представить без участия всеми любимого солиста. Уникальный концерт – способ познакомиться поближе с Русланом Сигбатулиным, где звезда музыкальной сцены, по сути, ответит на часто задаваемые журналистами вопросы о желанных ролях, любимых партнерах и партиях. После концерта состоится долгожданная встреча, на которой зрители могут пообщаться в камерной обстановке с любимым солистом.





Главная причина популярности и любви зрителей – высокий уровень мастерства. Руслан Сигбатулин постоянно работает над вокалом, радует поклонников шедеврами классической музыки для баритона. Ему под силу исполнение сверхсложных партий, среди которых всеми любимый князь Игорь из одноимённой оперы А. Бородина, Онегин из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского, Баритон в спектакле «Кармина Бурана» К. Орфа; Линдорф, Коппелиус, Доктор Миракль, Дапертутто – «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха; Эскамильо, Моралес – «Кармен» Ж. Бизе; Елецкий, Томский – «Пиковая дама» П.И. Чайковского, Грязной – «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова, Скарпиа, Шароне – «Тоска» Дж.Пуччини и другие.





Руслан родился в музыкальной семье, родители работали на профессиональной сцене. Мама - педагог по вокалу сразу заметила музыкальные способности сына. Уже в два года он повторял за ней интонации из ариозо Иоланты «Отчего это прежде». И кстати, участие в опере «Князь Игорь» Руслан Сигбатулин считает своего рода данью памяти дедушке ученому-химику Шамилю Нафтуллаевичу. Ему очень нравилась опера «Князь Игорь», арию князя дед пел наизусть. Серьёзно заняться музыкой Руслан начал в 18 лет. Участвовал в КВН, пел эстраду, солировал в рок-группе. На первом курсе Астраханского музыкального училища им. Мусоргского стал лауреатом международного конкурса, получил высокую оценку жюри под председательством Народной артистки СССР Валентины Левко. Участвовал в ее мастер-классе, что позволило ему убедиться в правильности выбранной профессии. В консерватории с ним занимался педагог вокала, профессор, Заслуженный артист России Владимир Белюсенко. Неоднократно принимал участие в различных конкурсах вокального искусства, где членами жюри были признанные мастера: Ирина Богачева, Галина Вишневская, Лариса Гергиева, кумиры солиста — Дмитрий Хворостовский и Сергей Лейферкус. Долгое время служил Астраханскому театру оперы и балета, был ведущим солистом и любимцем публики.

– Постепенно опера захватила меня всего, – утверждает Руслан Сигбатулин. – За 25 лет работы на сцене накопился значительный репертуар исполненных партий. В свой творческий вечер мне хочется вспомнить не только важные в плане моего становления оперные партии, но и арии из опер, которые я хотел бы исполнить. Так, партия Яго из оперы «Отелло» Дж.Верди является для меня знаковой, с ней начинался мой творческий взлёт: пел её с итальянским маэстро Алесандро Сваба. А среди неисполняемых и желанных – ария Мазепы из одноимённой оперы П.И. Чайковского. В программе прозвучат арии и дуэты из опер Ж. Бизе, Дж. Верди, П. Чайковского, оперетт И. Штрауса, И.Кальмана, Ф. Легара и некоторые другие произведения, которые станут приятным сюрпризом для зрителей. В первой части концерта будет много оперных произведений – своего рода экскурс в мир моего творчества. Во второй, я как меломан, подобрал самые разные произведения лёгкой и популярной музыки.

К участию в своем концерте Руслан пригласил постоянных партнеров по сцене, занимающих особое место в сердце артиста – Светлану Сигбатулину, Татьяну Баласанову, Алексея Михайлова, Виталия Ревякина. Творческий вечер обещает быть насыщенным и непременно доставит эстетическое удовольствие зрителям.

Фото предоставлены театром.

Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера» ИНН 3442071412, erid: F7NfYUJCUneP31ogC1rx