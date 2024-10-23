



В Волгограде по иску прокуратуры суд обязал местного жителя вернуть бюджетные средства, предоставленные по соцконтракту на реализацию предпринимательской деятельности. Как сообщили V102.RU в пресс-службе суда Дзержинского района, в пользу государства с бизнесмена будет взыскано 350 тысяч рублей.

Установлено, что 27 февраля этого года волгоградец обратился в местный центр соцзащиты для предоставления соцпомощи на осуществление предпринимательской деятельности. На полученные деньги он приобрел ГАЗ-3302, который спустя время продал, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Фото: архив V102.RU