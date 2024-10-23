Расследования

В Волгограде начинающий бизнесмен вернет деньги за аферу с покупкой авто

Расследования 23.10.2024 11:26
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23.10.2024 11:26


В Волгограде по иску прокуратуры суд обязал местного жителя вернуть бюджетные средства, предоставленные по соцконтракту на реализацию предпринимательской деятельности. Как сообщили V102.RU в пресс-службе суда Дзержинского района, в пользу государства с бизнесмена будет взыскано 350 тысяч рублей. 

Установлено, что 27 февраля этого года волгоградец обратился в местный центр соцзащиты для предоставления соцпомощи на осуществление предпринимательской деятельности. На полученные деньги он приобрел ГАЗ-3302, который спустя время продал, а деньгами распорядился по своему усмотрению. 

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке. 

Фото: архив V102.RU

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