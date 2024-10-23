Происшествия

Работник Сбера в Волгограде «проиграл» телефонным мошенникам 1,8 млн рублей

Происшествия 23.10.2024 18:33
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23.10.2024 18:33


В Волгограде правоохранительные органы разбираются в злоключениях 41-летнего местного жителя, который передал телефонным аферистам деньги в размере более 1,8 миллиона рублей. По данным источников «Высоты 102», являясь сотрудником Сбербанка, мужчина повелся на предложение неизвестных и в период с 7 по 19 октября перевел на указанные злоумышленниками счета крупную сумму. 

Известно, что звонок поступил специалисту банка 1 октября с номера, зарегистрированного в Свердловской области. 

Представившись представителем инвестиционной компании неизвестный предложил специалисту Сбера перевести ему деньги для игры на бирже и увеличения заработка, – сообщили в правоохранительных органах. – Потерпевший согласился на это заманчивое предложение и на протяжении почти двух недель переводил деньги на расчетные счета через приложение. 

Лишь накануне, 22 октября, потерпевший понял, что стал жертвой мошенников и обратился с соответствующим заявлением в органы. 

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