В Волгограде правоохранительные органы разбираются в злоключениях 41-летнего местного жителя, который передал телефонным аферистам деньги в размере более 1,8 миллиона рублей. По данным источников «Высоты 102», являясь сотрудником Сбербанка, мужчина повелся на предложение неизвестных и в период с 7 по 19 октября перевел на указанные злоумышленниками счета крупную сумму.

Известно, что звонок поступил специалисту банка 1 октября с номера, зарегистрированного в Свердловской области.

– Представившись представителем инвестиционной компании неизвестный предложил специалисту Сбера перевести ему деньги для игры на бирже и увеличения заработка, – сообщили в правоохранительных органах. – Потерпевший согласился на это заманчивое предложение и на протяжении почти двух недель переводил деньги на расчетные счета через приложение.

Лишь накануне, 22 октября, потерпевший понял, что стал жертвой мошенников и обратился с соответствующим заявлением в органы.