Происшествия

«Отрезали ухо и забрали деньги»: в Мытищах трое мужчин напали на прохожего и скрылись на иномарке с волгоградскими номерами

Происшествия 23.10.2024 13:29
0
23.10.2024 13:29


В Мытищах Московской области трое неизвестных жестоко избили прохожего и скрылись на Chevrolet с волгоградскими номерами. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал Baza, инцидент произошел средь бела дня у ТЦ «Мытищи Лайт» на глазах большого количества свидетелей.



Как поясняют авторы канала, на 45-летнего мужчину напали сзади, ударив его по голове. Повалив потерпевшего на землю, они продолжили его избивать, а потом отрезали у него ухо и забрали сумку с деньгами.

— Всё это было при свидетелях. Затем напавшие сели в серебристый «Шевроле» и скрылись. По данным источников, врачи диагностировали у пострадавшего ампутацию левого уха и ушиб темени. Кто и зачем с ним мог так поступить, Оганес не знает, — пишет Baza.

В ГУ МВД России по Московской области сообщили, что по факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Как выяснилось, это разбойное нападение произошло два дня назад.

— 21 октября неизвестные, находясь у одного из торговых центров на Осташковском шоссе городского округа Мытищи, угрожая предметом, похожим на нож, открыто совершили хищение сумки с находящимися внутри денежными средствами в сумме 80 тысяч рублей у мужчины, а после того, как он стал оказывать злоумышленникам сопротивление, причинили ему телесные повреждения, после чего скрылись, — рассказали в полиции. 

Преступников ищут. 

Видео: Baza / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
23.10.2024 13:53
Происшествия 23.10.2024 13:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.10.2024 12:19
Происшествия 23.10.2024 12:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.10.2024 23:15
Происшествия 22.10.2024 23:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.10.2024 21:20
Происшествия 22.10.2024 21:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.10.2024 11:23
Происшествия 22.10.2024 11:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.10.2024 09:58
Происшествия 22.10.2024 09:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.10.2024 08:20
Происшествия 22.10.2024 08:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.10.2024 20:25
Происшествия 21.10.2024 20:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.10.2024 17:53
Происшествия 21.10.2024 17:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.10.2024 16:26
Происшествия 21.10.2024 16:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.10.2024 15:12
Происшествия 21.10.2024 15:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.10.2024 14:25
Происшествия 21.10.2024 14:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.10.2024 13:53
Происшествия 21.10.2024 13:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.10.2024 12:09
Происшествия 21.10.2024 12:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.10.2024 11:37
Происшествия 21.10.2024 11:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:18
У лихачки из Волгоградской области арестовали Kia Rio за 98 неоплаченных штрафовСмотреть фотографии
15:56
В Волжском водителю маршрутки дали 2 года колонии за смертельное ДТПСмотреть фотографии
15:53
В Волгограде отправили на переработку первые 60 килограммов старой одеждыСмотреть фотографии
15:21
Сирия официально подтвердила матч со сборной России в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:53
Новый продукт «Ростелекома» повышает доступность технологических решений для банковСмотреть фотографии
14:53
Построенную с нуля трассу в Волго-Ахтубинской пойме показали с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:19
В Волгограде медики спасают ребенка, попавшего на самокате под «ГАЗель»Смотреть фотографии
14:08
Волгоградцев предупредили о фальшивом печенье «Ням-Ням»Смотреть фотографии
13:53
В Волгограде водитель «ГАЗели» сбил ребенка на самокатеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:29
«Отрезали ухо и забрали деньги»: в Мытищах трое мужчин напали на прохожего и скрылись на иномарке с волгоградскими номерамиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:12
Врачи рассказали о состоянии волгоградки, раздавленной BMW на глазах детейСмотреть фотографии
12:50
Опубликовано видео с водителем BMW, переехавшим многодетную волгоградкуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:23
«Адский. Нечеловеческий поступок». Водитель на BMW в ходе дорожного конфликта переехал многодетную волгоградку на глазах у детейСмотреть фотографии
12:19
«Нива» покалечила велосипедиста на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:10
Большой улов и рыбацкие трофеи: волгоградцы приняли участие в семейной рыбалке на ДонуСмотреть фотографии
11:59
Гадалку-миллионершу осудили в Волжском за обман 20 клиентокСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде начинающий бизнесмен вернет деньги за аферу с покупкой автоСмотреть фотографии
11:24
Волгоградским дачникам подали автобус после 4-часового ожиданияСмотреть фотографии
10:19
Движение по новой 4-километровой трассе в Заволжье запустят до конца годаСмотреть фотографии
10:18
«Это катастрофа»: десятки дачников в Волгограде несколько часов ждут автобусСмотреть фотографииCмотреть видео
09:41
Дорожники приблизились к финишу на трассе между Котово и ЖирновскомСмотреть фотографии
08:56
Жители Волгоградской области 17 лет не болеют «малой чумой»Смотреть фотографии
08:25
Под Волгоградом фермер обманул партнеров на 79 млнСмотреть фотографии
08:01
В Волгоградской области выявили хищение 779 тыс. рублей при ремонте томографаСмотреть фотографии
07:54
Под Волгоградом установили табличку на месте будущего памятника бойцам СВОСмотреть фотографии
23:15
Машина с людьми упала с плотины в Волгоградской области: есть погибшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:20
Московский рейс задержали в Волгограде из-за спора с пассажиркойСмотреть фотографииCмотреть видео
20:53
Бабье лето настанет в Волгограде и области 23 октябряСмотреть фотографии
20:28
Растения у озера Эльтон в Волгоградской области стали малиново-краснымиСмотреть фотографии
20:05
Нещадно штрафовать УК предложили в Госдуме после жалоб замерзающих волгоградцевСмотреть фотографии
 