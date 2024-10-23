



В Мытищах Московской области трое неизвестных жестоко избили прохожего и скрылись на Chevrolet с волгоградскими номерами. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал Baza, инцидент произошел средь бела дня у ТЦ «Мытищи Лайт» на глазах большого количества свидетелей.





Как поясняют авторы канала, на 45-летнего мужчину напали сзади, ударив его по голове. Повалив потерпевшего на землю, они продолжили его избивать, а потом отрезали у него ухо и забрали сумку с деньгами.

— Всё это было при свидетелях. Затем напавшие сели в серебристый «Шевроле» и скрылись. По данным источников, врачи диагностировали у пострадавшего ампутацию левого уха и ушиб темени. Кто и зачем с ним мог так поступить, Оганес не знает, — пишет Baza.

В ГУ МВД России по Московской области сообщили, что по факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Как выяснилось, это разбойное нападение произошло два дня назад.

— 21 октября неизвестные, находясь у одного из торговых центров на Осташковском шоссе городского округа Мытищи, угрожая предметом, похожим на нож, открыто совершили хищение сумки с находящимися внутри денежными средствами в сумме 80 тысяч рублей у мужчины, а после того, как он стал оказывать злоумышленникам сопротивление, причинили ему телесные повреждения, после чего скрылись, — рассказали в полиции.

Преступников ищут.

Видео: Baza / t.me