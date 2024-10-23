Умопомрачительный закат восхитил волгоградцев

Настоящую магию увидели в небе вечером, 23 октября, жители Волгограда и области. Как сообщает V102.RU, невероятной красоты закат стал настоящим подарком для тех, кто увидел его вживую. Остальным, к сожалению, пришлось восхищаться этими красками только на фотографиях.

- Очень красивый закат сегодня был в Волгограде! – написал в своем Telegram-канале волгоградец Борис Пылин, запечатлевший прекрасный вид с крыши дома на Ангарском. - Чего людям не живётся в мире и согласии, не предаваясь роскоши, а любуясь красоте природы?





- Сегодняшний закат прекрасен, - считает житель Котово Александр Касьянов.

Краски в небе сегодня и правда были особенно сочными. Такое впечатление, что на серое полотно чья-то неведомая рука вылила желтые, алые, сиреневые и оранжевые краски, а потом все это растекалось и смешивалось в причудливые узоры.

Фото: Борис Пылин / Александр Касьянов / t.me