Общество 23.10.2024 12:10 Реклама
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23.10.2024 12:10 Реклама
Сотрудники Гремячинского горно-обогатительного комбината вместе с семьями провели прекрасные выходные на живописном берегу реки Дон. Фестиваль «Семейная рыбалка», организованный предприятием при поддержке «Всероссийского общества охраны природы», объединил порядка двухсот участников, для которых ЕвроХим-ВолгаКалий подготовил насыщенную и разнообразную программу. Любительские соревнования по рыбной ловле, отдых на природе, мастер-классы, волейбол, футбол, бадминтон, развлекательные и образовательные лекции – каждый нашел себе занятие по душе.
Пока одни соревновались в рыбацком мастерстве, другие наслаждались разнообразными активностями. Юные и взрослые гости мероприятия посетили творческие мастер-классы по росписи имбирных пряников и созданию свечей. Анимационная программа с пиратской викториной и поиском сокровищ увлекла детей в мир приключений, малыши искали пиратскую карту, с которой отправились на поиски сундука с богатствами. Особую атмосферу таинственности и приключений участникам подарил аквагрим от профессиональных художников. А «Лаборатория на воде» от Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии познакомила сотрудников предприятия с самыми интересными фактами об обитателях водоемов.
На протяжении всего дня на берегу работала полевая кухня от предприятия ЕвроХим-ВолгаСервис. Шеф-повар ресторана «Кристалл» провел мастер-класс по приготовлению ухи, которой потом все участники угощались прямо на берегу реки. Чтобы ароматы готовящейся на костре ухи не отвлекали от рыбалки, повар предложил своим гостям горячие хот-доги и чай.
Главным событием дня стало любительское соревнование по ловле рыбы. Перед началом соревнований Ассоциация рыболовного спорта Волгоградской области провела инструктаж и напомнила правила - каждый рыбак мог использовать не более двух удилищ с одним крючком на каждом. Состязания оказались захватывающими, наравне с мужчинами в лове рыбы участвовали и женщины, а также юные рыболовы, которые не уступали в азарте своим родителям.
После окончания соревнований квалифицированные судьи взвесили улов и вручили победителям заслуженные кубки и медали.
Лучшим рыбаком в тот солнечный день на Дону был признан главный специалист группы по строительству Иван Струтинский, он же поймал самую большую рыбу весом более двух килограмм. Второе место у начальника мотивации и организационного развития Владислава Баева, на третьем – машинист горных выемочных машин 6 разряда участка горно-подготовительных работ №2 Николай Матвеев. Почетную награду самого юного рыболова получил семилетний Ярослав Капитула.
– Сегодня на рыбалке мне несказанно повезло! Я выиграл кубок и поймал самый большой улов из всех рыбаков, которые участвовали. Ну, и как оказалось, самая крупная рыба тоже была у меня. Мероприятие очень понравилось, я отдохнул, и семья отдохнула, - поделился главный специалист группы по строительству Иван Струтинский.
– Нам приятно осознавать, что в нашей команде уже сформировалась крепкая дружба, сплоченность и высокая корпоративная культура, – отметил директор по персоналу Иван Коляда. – Такие мероприятия помогают нам еще лучше узнавать друг друга и укреплять наши добрые традиции.
Фото: пресс-служба предприятия
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036, erid: F7NfYUJCUneP31odG47P
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