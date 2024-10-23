В Дзержинском районе Волгограда десятки горожан уже несколько часов не могут уехать на дачи в Пичуге из-за отсутствия автобусов. Среди них в основном пенсионеры, которые спешат на свои приусадебные участки в установившуюся солнечную погоду.





- В 6.30 автобус не пришел. Мы позвонили диспетчеру, чтобы узнать, что случилось. Нам сказали, что пробито колесо и приедет другой, ждите. По расписанию в 9.20 должен быть уже следующий рейс, но автобусов так и не было. Мы все это время стоим на остановке. Это что за издевательство такое? Ладно сегодня бы, но такая история все лето. С транспортом просто катастрофа. Нам уже ничего не объясняют и трубки бросают, - сообщили V102.RU разгневанные дачники.





По их словам, с раннего утра на ул. землячки они ждут автобус №122а до Пичуги. Этот маршрут, как утверждают дачники, обслуживает автоколонна №1208, которая базируется в Красноармейском районе Волгограда.

- У нас самый протяженный маршрут - 1 час ехать. И такая ситуация с автобусом постоянно. Расписание совсем не соблюдается. То задерживается, то вообще не приходит, а бывает, что и отменяют рейсы, в основном вечерние, без предупреждения. Невозможно уехать, - рассказывают о своих мытарствах дачники.

Дозвониться в автоколонну №1208, чтобы получить комментарий, V102.RU не удалось - телефоны перевозчика постоянно заняты.

Видео: читателей V102.RU