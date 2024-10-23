Транспорт

Волгоградским дачникам объяснили 4-часовую задержку автобусов

Транспорт 23.10.2024 19:39
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23.10.2024 19:39


В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области прокомментировали длительное отсутствие дачных автобусов, которое наблюдалось сегодня в Волгограде на маршруте №122А.

- Из-за технической неисправности и потребовавшегося времени на ее устранение, транспорт на маршрут вышел в 10-00, - пояснили в облкомдортрансе V102.RU в ответе на редакционный запрос.

Напомним, что жители Волгограда сегодня, 23 октября, рано утром пытались уехать с улицы Землячки на дачи Пичуга, но это им не удалось. В диспетчерской людям сказали, что у автобуса пробито колесо и ему на замену придет другой. Однако по расписанию в 6.30 и 9.20 дачникам уехать не удалось. Автобус приехал только в 10 утра. Возмущенные люди отмечали, что закрыть дачный сезон у них получается с трудом, так как обратно в Волгоград нужно ехать уже в 15:20. Дачники жаловались на неудобное расписание и то, что перевозчик часто его нарушает.

- Что касается предложений по изменению расписания и увеличения продолжительности работы маршрута, они будут учтены при планировании работы маршрута № 122А в следующем году, - сказали в облкомдортрансе. 

В текущем сезоне данные автобусы будут ходить до 4 ноября включительно.

Автобусный маршрут №122а (у. Землячки – дачи Пичуга) обслуживает автоколонна №1208, которая базируется в Красноармейском районе.

Фото: читателей V102.RU

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