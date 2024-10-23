Волгоградским дачникам подали автобус после 4-часового ожидания

Жителям Волгограда, которые сегодня, 23 октября, рано утром пытались уехать на дачи в Пичугу, все же удалось это сделать после 4-часового ожидания на остановке.

- В 6.30 и 9.20 автобусы не пришли. Нам дали автобус только в 10 утра - один. Ждали мы, получается, четыре часа. Теперь голова болит о том, как добираться обратно. Последний рейс в 15.20. Выходит, что мы не успели приехать, а уже надо в Волгоград возвращаться. Почему такое расписание? Кто его составляет? - возмущаются дачники.

Напомним, что проблемы с автобусами возникли на дачном маршруте №122а до Пичуги, который обслуживает автоколонна №1208 в Красноармейском районе.

Автобусы утром 23 октября не пришли на остановку на ул. Землячки в Волгограде, где выстроилась очередь из дачников. Люди пожаловались, что на этом дачном маршруте, который является одним из самых протяженных, регулярно возникают проблемы, так как перевозчик не соблюдает расписание.

Дозвониться в автоколонну №1208 не удалось - телефоны перевозчика заняты.

Фото: читатели V102.RU