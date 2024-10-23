Общество

В Волгограде отправили на переработку первые 60 килограммов старой одежды

Общество 23.10.2024 15:53
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23.10.2024 15:53


Сегодня региональный оператор по обращению отходами «ЭкоЦентр» передал первую партию одежды из вещевого бокса, который расположен в пункте приема на Краснознаменской, 12. В скором времени старые вещи отправятся на предприятие по переработке и обретут вторую жизнь. 
– Волгоградцы заполнили бокс ненужными вещами меньше чем за неделю, собрав 60 килограммов одежды. Практически все вещи были правильно упакованы в пакеты и плотно завязаны. Хотя встречались экземпляры и без пакетов, и даже грязные, несмотря на то, что в бокс можно помещать только чистые и сухие вещи. Это основное правило. Нельзя также приносить нижнее белье, колготки, носки и мягкие игрушки, – отметили в пресс-службе регоператора.
Напомним, экобоксы для сбора старой одежды в Волгограде появились в молодежном центре Ворошиловского района и центральном абонентском участке регионального оператора. Они открыты для приема в рабочие дни: с понедельника по пятницу – с 8:30 до 17:30. 
Вся собранная одежда будет сортироваться и передаваться на переработку, а также в приюты для животных, благотворительные магазины и на другие добрые дела.

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