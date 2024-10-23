У лихачки из Волгоградской области арестовали Kia Rio за 98 неоплаченных штрафов

Жительница Старополтавского района Волгоградской области оплатила 98 штрафов ГИБДД только после того, как судебные приставы арестовали ее автомобиль.

Как сообщили V102.RU в УФССП по Волгоградской области, женщина регулярно превышала скоростной режим, но штрафы на нарушение правил дорожного движения не оплачивала. Тогда судебный пристав-исполнитель применил штрафную санкцию в виде исполнительского сбора, а затем обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах женщины, но это позволило взыскать лишь малую часть задолженности.

Однако после ареста автомобиля Kia Rio, принадлежащего женщине, она выплатила не только всю задолженность по штрафам в размере 53 тысяч рублей, но и 98 тысяч рублей исполнительского сбора.

Справка. Всего за 9 месяцев 2024 года сотрудники Главного управления ФССП России по Волгоградской области взыскали задолженность по штрафам ГИБДД на сумму 121 млн рублей.