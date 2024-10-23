Многодетную семью в Котово обогрели после скандала





Многодетная семья Самуйловых из Котово Волгоградской области, наконец, дождалась тепла в своей квартире. Как рассказала V102.RU мама четверых детей Наталья, накануне, 22 октября, в дом №161 по ул. Мира пришли сотрудники УК «ЖЭУ», которых женщина ждала с 17 октября, вместе с заместителем главы городского поселения Котово Борисом Тареевым. Однако многочисленные заявки на регулировку батарей все эти дни оставались без ответа. Семья, где воспитывают четырехмесячных двойняшек, 4-летнюю девочку и мальчика-инвалида, вынуждена была поддерживать относительно комфортную для маленьких детей температуру с помощью сплита и обогревателей. Многодетная семья Самуйловых из Котово Волгоградской области, наконец, дождалась тепла в своей квартире. Как рассказала V102.RU мама четверых детей Наталья, накануне, 22 октября, в дом №161 по ул. Мира пришли сотрудники УК «ЖЭУ», которых женщина ждала с 17 октября, вместе с заместителем главы городского поселения Котово Борисом Тареевым. Однако многочисленные заявки на регулировку батарей все эти дни оставались без ответа. Семья, где воспитывают четырехмесячных двойняшек, 4-летнюю девочку и мальчика-инвалида, вынуждена была поддерживать относительно комфортную для маленьких детей температуру с помощью сплита и обогревателей.

И вот сегодня, 23 октября, Наталья Самуйлова поделилась радостной новостью.

- Отопление, наконец, наладили. Из-за нас ведь все квартиры на четырех этажах мерзли. Мы просили, чтобы слесари спустили воздух, устранили воздушную пробку, так как самим у нас сделать это не получалось. Сегодня сотрудники УК провели все эти манипуляции, в итоге теперь тепло во всем доме! – рассказала многодетная мама. – рассказала многодетная мама.

Напомним, V102.RU сообщало о проблемах семья Самуйловых в публикации Напомним, V102.RU сообщало о проблемах семья Самуйловых в публикации «Придут сумасшедшие счета»: в Котово семья с четырьмя детьми выживает без отопления», которая вызвала общественный резонанс. Журналисты выразили надежду, что после выхода материала ситуацией заинтересуются местные власти и другие органы. Так и получилось. При этом на невозможность вызвать слесарей жаловались и другие жители города, возмущенные ответами диспетчеров о нехватке специалистов и предложениями самостоятельно отрегулировать внутриквартирные системы отопления.

Посетивший накануне многодетную семью чиновник, к слову, укорил Наталью за то, что она поделилась своей проблемой с редакцией V102.RU. При этом не смог пояснить, почему власти не реагировали на заявки многодетной мамы. Оказались недовольны тем, что Наталья сфотографировала, как осматривают батареи, и сами сотрудники УК, которые после того, как устранили проблему, в ультимативной форме потребовали удалить фото из городского паблика. Посетивший накануне многодетную семью чиновник, к слову, укорил Наталью за то, что она поделилась своей проблемой с редакцией V102.RU. При этом не смог пояснить, почему власти не реагировали на заявки многодетной мамы. Оказались недовольны тем, что Наталья сфотографировала, как осматривают батареи, и сами сотрудники УК, которые после того, как устранили проблему, в ультимативной форме потребовали удалить фото из городского паблика.







