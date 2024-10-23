Пропавшую под Волгоградом пенсионерку нашли живой на дне ерика

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области нашли живой 76-летнуюю пенсионерку, которая пропала в хуторе Суходол два дня назад, передает V102.RU.





- Сегодня к поискам волонтеров и полиции присоединились спасатели Краснослободского поисково-спасательного отряда МЧС России. Спустя двое суток бабушку нашли в зарослях камыша на дне пересохшего ерика. После спасения женщину госпитализировали в лечебное учреждение, - сообщили в ГУ МЧС России по региону.





Мария Раченкова, напомним, пропала 21 октября. Со слов родственников пенсионерки, она ушла в лес за грибами и не вернулась.

Женщину искали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и полиция.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области