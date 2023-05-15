Туалет в лицее депутата, «худая» крыша в ДЮЦе и тепло в детсадах: на что просят денег жители Волгограда





В Волгоградской области на прошлой неделе, 11 мая, стартовало голосование за проекты инициативного бюджетирования, которые будут реализованы в 2024 году. Как сообщает V102.RU, в нем принимают участие все муниципальные образования региона, в том числе и Волгоград.

О чем болит душа жителей областного центра и на что просят волгоградцы денег у областных властей, изучили корреспонденты информагентства.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Проекты, выдвинутые на голосование, для удобства волгоградцев распределены по районам. Так, жители Центрального района до 26 мая могут проголосовать за один из 21 представленных проектов. Отметим, что свои инициативы, как и в прошлом году, представили в том числе волгоградские школьники и их родители.





– «Вид на Волгу». Один из проектов, представленный волгоградцами, предполагает ремонт деревянных настилов на смотровой площадке на верхней террасе центральной набережной Волгограда. Авторы проекта прилагают фотографию смотровой площадки, на которой отчетливо видно, что достаточно новое сооружение уже нуждается в ремонте. Согласно смете, опубликованной на сайте мэрии Волгограда, замена и ремонт ламелей обойдется в 896 тысяч рублей, 800 из которых – средства из областного бюджета, 80 тысяч – муниципальные средства и 16 000 – средства населения.





– «Удобства на этаже». Под таким скромным названием на голосование в Центральном районе представили проект ремонта уборных в лицее №5 им Ю.А. Гагарина на улице Мира. Судя по фото, сегодня учащиеся одного из самых престижных и даже инновационных учебных заведений в Волгограде вынуждены справлять нужду в условиях, которые далеки от цивилизованных. Согласно смете, на ремонт уборных в лицее №5 необходимо 896 тысяч рублей, из которых 132 тысячи нужно на замену сантехники, 180 на установку перегородок, 24 на окраску и замену дверей, более 400 тысяч – на замену светильников, ремонт стен и потолков.

Напомним, что руководит муниципальным лицеем Лариса Тропкина, одновременно занимающая пост депутата Волгоградской городской думы. Более того, Лариса Александровна возглавляет комитет гордумы по образованию, культуре, молодежной политике, спорту и туризму.





– «Отдых в сквере Симбирцева». 800 тысяч рублей из областного бюджета жители Центрального района просят на благоустройство сквера Симбирцева около библиотеки им. Горького. Напомним, на удручающее состояние данной территории волгоградцы уже не первый год обращают внимание администрации Центрального района. Деньги горожане просят на установку 25 парковых чугунных скамеек (общая стоимость 750 тысяч рублей). Работы по установке оцениваются в 146 тысяч.





– «По ровной дорожке спешат в сад детские ножки». Под таким трогательным названием опубликован проект ремонта дороги на территории детского сада №37 по ул. Невской.

– Разрушенное асфальтовое покрытие является угрозой для санитарно-гигиенического состояния учреждения, опасным для жизнедеятельности воспитанников и участников образовательного процесса, – сообщают авторы инициативы. – В ходе реализации данного проекта планируется выполнить ремонт асфальтового покрытия дорог и площадок, что обеспечит безопасные условия для жизнедеятельности детей, уменьшит риск травмирования воспитанников.





– «Плескательный бассейн – здоровое детство». В Советском Союзе оздоровлению детей уделяли особое внимание. Даже детские сады в большинстве своем строили с бассейнами – крытыми и уличными. Родители воспитанников детского сада №100 на ул. Хиросимы просят восстановить советское наследие и выделить 800 тысяч из областного бюджета на ремонт плескательного бассейна. Деньги нужны на демонтаж старой облицовки, устройство гидроизоляции и новое покрытие бассейна.

– «Доступное образование». Авторы этого проекта надеются на выделение 800 тысяч рублей из бюджета региона на капитальный ремонт кровельного покрытия террасы над технической мастерской Городского детско-юношеского центра.

– Ремонт кровли данной террасы не был включен в объемы работ по реконструкции здания МОУ ДЮЦ Волгограда 2016-2018 г.г. В настоящий момент кровельное покрытие требует 100% капитального ремонта, – говорится в обосновании проекта. – В ходе реализации проекта будет произведен ремонт кровли террасы над технической мастерской муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр Волгограда», что позволит оборудовать безопасное и комфортное пространство станочным оборудованием, имеющимся в учреждении. Оборудованные мастерские позволят развивать технические навыки обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности. Также в мастерской будут выполняться работы техническим персоналом по изготовлению расходных материалов для обслуживания здания.

Отметим, что даже в том случае, если проект получит финансирование из областного и муниципального бюджетов, этих 896 тысяч рублей все равно не хватит. На ремонт кровли необходимо более миллиона рублей. Оставшиеся деньги авторы проекта планируют привлекать из внебюджетных источников.

Все инициативы по Центральному району можно найти на сайте budget4me-34.ru

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

Жители самого северного района Волгограда представили на голосование 24 проекта, за которые проголосовало за 4 дня больше 10 тысяч человек.





– Кинотеатр «Ударник». Выделить 800 тысяч рублей из областного и 80 тысяч рублей из городского жители Волгограда просят на приобретение нового видеопроекционного оборудования. В будние дни в учреждении планируют проводить кинопоказы в формате 2D и 3D для детей, подростков, молодежи и людей старшего поколения.

– Результатом реализации проекта станет появление современного, комфортного и доступного кинотеатра на базе МБУ «Молодежный центр кино и досуга «Ударник» Тракторозаводского района Волгограда» для населения города, улучшение материально-технической базы учреждения и появление первого многофункционального кинотеатра в городе Волгограде. Многофункциональность кинотеатра будет обусловлена наличием нескольких кинозалов, наличием разнообразного репертуара, возможностью показа в 2D и 3D форматах, а также оснащением современным техническим оборудованием, – сообщают авторы проекта.





– «Маленьким ножкам – хорошие дорожки». Как и жители Центрального района, горожане в Тракторозаводском мечтают отремонтировать тротуары на территориях детсадов. Так, в частности, обновления требуют пешеходные дорожки в детсаду №254 на ул. Ополченской. В настоящее время дети вынуждены внимательно смотреть под ноги, чтобы не вывихнуть их или не угодить в глубокую лужу.





– «Памятники прошлого – неумолкающий лекторий, учащий патриотизму...». Памятник российскому революционеру Михаилу Калинину просят отремонтировать жители Тракторозаводского района на территории школы №3 на ул. Ополченской. Реставрационные работы, согласно смете, будут стоить 481 тысячу рублей, оставшиеся от 896 тысяч деньги в школе планируют потратить на подготовительные работы и вывоз мусора.

В целом же, большинство из представленных проектов жителями Тракторозаводского района направлено на благоустройство дворов и развитие спортивной инфраструктуры шаговой доступности. Все инициативы волгоградцев, проживающих на севере города, можно увидеть на странице budget4me-34.ru.

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Жители Краснооктябрьского района представили 21 проект. Здесь волгоградцы просят о благоустройстве территорий и о типовых спортивных зонах во дворах, а также о современной инфраструктуре в школах.





– «Здоровое поколение». Данная инициатива представлена коллективом и родителями учеников школы №16 на проспекте Ленина. Волгоградцы просят привести в порядок единственный школьный спортзал. Согласно представленным фото, на сегодня помещение требует как минимум косметического ремонта.

– В рамках проекта будет выполнен ремонт внутренних стен, потолка и пола помещения физкультурного зала, а именно: подготовка стен, пола и потолка к лакокрасочным работам: грунтовка поверхностей, оштукатуривание, шпаклевка. Выполнение лакокрасочных работ: покраска стен и пола, побелка потолка. Физкультурный зал МОУ СШ №16 Краснооктябрьского района обветшал, краска на стенах и полу облупилась. Коллектив МОУ СШ №16 Краснооктябрьского района, совместно с родительской общественностью, выступает инициатором реализации данного проекта, который позволит обеспечить безопасность образовательного процесса и обновить вид физкультурного зала, – говорится в обосновании проекта.

Цена вопроса – опять же 896 тысяч рублей.





– «Крепкий фундамент – надежное будущее». Ненавязчиво названием проекта о том, что забота о детстве – это вклад в будущее, напоминают родители и коллектив детского сада №329 в Краснооктябрьском районе.

– С 1977 года отмостка здания МОУ Детский сад №329 Краснооктябрьского района ни разу не ремонтировались, идет разрушение крыльца №1 и №2, – говорится в проекте. – В рамках проекта будет произведен ремонт отмостки здания и ремонт крыльца №1 и №2, а именно: демонтаж старой и укладка новой отмостки и демонтаж и установка новых лестниц.





– «Чистота и безопасность - ценность школьных санузлов». Школа №13 на севере Волгограда, как и лицей №5 в центре, не может похвалиться безопасными и современными санузлами. 896 тысяч здесь планируют направить на ремонт уборных для мальчиков и девочек. За эти деньги здесь хотят покрасить стены, сделать нормальные перегородки и обновить при необходимости сантехнику.

Все инициативы жителей Краснооктябрьского района – на странице budget4me-34.ru.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

Жители Дзержинского района Волгограда либо оказались самыми скромными, либо действительно ни в чем особенно не нуждаются. Волгоградцы, проживающие на западе города-героя, представили всего 8 инициатив.





– «Праздник под открытым небом». В школе №82 на ул. Ангарской, которой не так давно было присвоено имя Героя России, полковника Алексея Катериничева, до сих пор нет нормальной территории для проведения патриотических линеек. Многочисленным школьникам приходится собираться либо на пыльном стадионе, либо на пришедшей в негодность площадке перед главным крыльцом. Родители и педагоги за 896 тысяч надеются привести в порядок хотя бы последнее.

– В рамках реализации проекта планируется демонтаж старого асфальтового покрытия, замена его на тротуарную плитку, установка бордюров по периметру площадки, – говорится в обосновании проекта.





– «Наш теплый сад». О комфортной температуре зимой в помещениях мечтают сотрудники и воспитанники детского сада №17 на ул. 8-й Воздушной Армии. Фасад здания пришел в негодность, а потому старым стенам все сложнее держать тепло в спальных и игровых. 896 тысяч рублей, надеются авторы проекта, помогут отчасти решить эту проблему.

– Фасад здания не знал ремонта уже много лет, швы между плитами и перекрытиями от времени стали разрушаться и не обеспечивают должного сохранения тепла в здании, – сообщают авторы инициативы – коллектив ДОУ. – Проект «Наш теплый сад» направлен на создание комфортных условий в помещениях детского сада. В ходе проекта будут проведены работы по замене швов между плитами и перекрытиями здания, обновление фасада. Качественными результатами проекта послужат улучшение комфорта пребывания наших воспитанников в детском саду, здорового и безопасного образа жизни.





– «Веселая школьная перемена». В школе №97 на ул. Пятиизбинской тоже не мечтают о большом – всего лишь о замене напольного покрытия. За счет средств из областного и городского бюджетов хотят заменить линолеум в рекреации на 1-м этаже школы.

Все инициативы жителей Дзержинского района – по ссылке: budget4me-34.ru.

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

Жители Ворошиловского района представили 11 проектов и просят в основном комфортных условий и безопасности для воспитанников садов и учащихся школ.





– «Дверь в мир знаний». Это проект, предполагающий ремонт входной группы в школу на Дар-Горе под номером 53 на ул. Феодосийской.

– К сожалению, ремонт здания, в том числе входной группы, не проводился много лет, – сообщают авторы инициативы. – В холодное время года, наледь на пришкольных ступенях и отсутствие перил, создаёт опасность для здоровья жителей. Поэтому, нам так необходим ремонт входной группы с применением современных технологий, которые будут соответствовать всем нормам и требованиям безопасности современного мира.





– «Ступеньки в школьный мир». Зданию школы № 48 на улице Ростовской почти 50 лет, и за все эти годы здесь ни разу не проводили капитального ремонта.

– Входная группа и крыльцо требуют внимания и ремонта. Для ремонта необходимо заменить двери и ступени, облагородить навес и в целом внешний вид входной группы. В связи с этим мы считаем, что проект будет иметь большое значение в плане безопасности и эстетичности крыльца школы. Таким образом, необходимо выполнить ремонт главного входа в учреждение, – сообщают авторы проекта.

Согласно смете, замена входной двери обойдется всего в 130 тысяч, а ремонт крыльца в 566 тысяч. Остальные деньги в школе хотели бы направить на ремонт навеса и замену поручней.

Все проекты жителей Ворошиловского районе – по ссылке: budget4me-34.ru.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Жители Советского района представили 8 инициатив и просят провести благоустройство и обеспечить ограждение на территориях общественного пользования. Так, например, волгоградцы хотели бы потратить 800 тысяч областных рублей на забор по периметру Сквера памяти. Напомним, что зеленая зона появилась на месте многоквартирного дома, разрушенного при взрыве бытового газа. На пересечении проспекта Университетского и улицы Краснопресненской волгоградцы хотят в 2024 году увидеть безопасные пешеходные дорожки и лестницу, ведущую к остановке общественного транспорта.





– «Сохраняя память». Данный проект направлен на реставрацию скульптуры В.И. Ленина в парке «Петровский» по ул. Даугавской.

– Целью проекта является сохранение и поддержание в надлежащем эстетическом, техническом состоянии объекта исторической памяти, увековечивающего того, кто создавал историю страны. При реализации проекта будут проведены работы по комплексной реставрации скульптуры. Не является объектом культурного наследия, – сообщают авторы инициативы.





– «Территория #Советского». Стела, обозначающая географические границы Советского района Волгограда, установлена в зеленой зоне по проспекту Университетскому со стороны Ворошиловского района и, как утверждают авторы инициативы требует на сегодня ремонта. – В настоящее время данный объект пришел в ненадлежащий эстетичный вид. Учитывая социальную значимость и необходимость объекта, необходимо обновить конструктивные элементы объекта (требуется ремонт и покраска корпуса), а также организовать подсветку стелы в ночное время, – сообщается в пояснении. Перечисленные виды работ, по мнению авторов, обойдутся в те же 896 тысяч рублей. Все проекты жителей Советского района смотрите по ссылке: budget4me-34.ru КИРОВСКИЙ РАЙОН В Кировском районе Волгограда у местных жителей проблем и инициатив оказалось в три раза больше чем у ближайших соседей в Советском районе. Общее количество представленных проектов – 21.

– «Открывая дверь в прекрасное». Поэтичное название проекта и совсем не поэтичная иллюстрация к нему. Жители Кировского района просят денег на ремонт фасада местной школы искусств в Бекетовке. – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1» - старейшее образовательное учреждение Волгограда, открытое в 1954 году на малой родине Народной артистки СССР, почетного гражданина города-героя Волгограда А.Н. Пахмутовой в поселке Бекетовка, – рассказывают историю здания авторы инициативы. – В настоящее время ДШИ №1 – центр культурного притяжения жителей не только микрорайона Бекетовка, но и южной части Кировского района и северной части Красноармейского района. Реализация проекта будет направлена на благоустройство, безопасность и создание эстетической доминанты микрорайона, и будет способствовать формированию современной городской культурной среды. В рамках реализации проекта планируется: отделка фасадной плиткой фасада и входной группы ДШИ №1; укрепление и отделка балкона над входной группой; высадка декоративных кустарников.

– Благоустройство бульвара по ул. им. Кирова в границах улицы им. Козака и улицы им. Курчатова. Неоднократно жители Волгограда взывали к городским властям с просьбой внимательнее присмотреться к скверам и паркам в южных районах. Жители Кировского района, в частности, хотят обновлений на бульваре по улице Кирова. – Плиточное мощение на бульваре пришло в непригодное состояние, что не дает в полной мере пешеходам наслаждаться прогулкой. Проектом предусмотрена замена брусчатки и бордюров, – сообщают авторы инициативы, судя по всему, из местной администрации .