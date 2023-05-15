Происшествия

Тело 62-летнего мужчины нашли в сгоревшем доме в селе Волгоградской области

Происшествия 15.05.2023 10:13
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15.05.2023 10:13


В Волгоградской области на пожаре погиб мужчина. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, трагедия произошла накануне, 14 мая в селе Ольховка. Сообщение о пожаре поступило в 10.24 ч. – горели домашние вещи на площади 20 квадратных метров. 
- Пожарные расчеты 52-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 10.38 ч., причина возгорания устанавливается, - прокомментировали в ведомстве. 
По данным информагентства, в сгоревшем доме было обнаружено тело 62-летнего мужчины. 
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области

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