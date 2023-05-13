В Волгограде сотрудники МЧС на середине Волги спасли тонущего мужчину

Происшествия 13.05.2023 21:39
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13.05.2023 21:39
В Волгограде сотрудники МЧС спасли мужчину, который тонул на середине реки напротив Красноармейского района. Как рассказали V102.RU в региональном управлении, сегодня, 13 мая во время планового патрулирования акватории сотрудники центра ГИМС заметили человека, который явно нуждался в помощи.- Спасатели незамедлительно подплыли к утопающему, бросили ему спасательный круг и вытащили из воды, - пояснили в ГУ МЧС. – Мужчина не пострадал.
Как пловец оказался на середине Волги, неизвестно. Температура воды в Волге не располагает к открытию купального сезона.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
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