Надеялся проскочить. В Волгограде юноша на «ВАЗе» протаранил Lexus

Происшествия 11.05.2023 10:46
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11.05.2023 10:46
Столкновение отечественной легковушки и иномарки премиальной марки Lexus произошло в Центральном районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне вечером на улице Голубинская.
По предварительным данным, 19-летний водитель, управляя «ВАЗ – 2114», при повороте налево на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с иномаркой. Пришествие попало на камеры видеонаблюдения.
В результате аварии пострадала 19-летняя пассажирка «ВАЗ». Девушку госпитализировали.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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