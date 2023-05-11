Экономика 11.05.2023 08:30
0
11.05.2023 08:30
Треть из 13 тысяч опрошенных волгоградцев признались, что на отпуск у них нет денег. Такие данные приводит SuperJob, сообщает V102.RU. Об этом заявили 32% жителей города-миллионника, представляющих экономически активное население. В 2022 году таких горожан было 35%.
При этом среднестатистический волгоградец готов потратить на недельный отдых 35 тыс. руб. А сумма на идеальный семидневный отпуск на одного человека, по мнению горожан, составляет 153 тыс. руб.
Среднестатистический отпускной бюджет за год вырос до 46 тыс. руб. на человека за неделю в среднем по России. Самые большие расходы на отпуск — у жителей Москвы, Красноярска и Екатеринбурга. Так, больше всего могут позволить себе потратить на отпуск жители Москвы — 55 тыс. руб. на одного человека на неделю. На втором месте — Красноярск (50 тыс. руб.), на третьем — Екатеринбург (48 тыс. руб.).
А в число городов с самыми скромными жителями попал кроме Волгограда Омск. Омичи тоже готовы потратить на отдых всего 35 тысяч рублей в неделю.
Прибывшие в Волгоградскую область делегаты из Китая спустились в рудник11.05.2023 10:55
Экономика 11.05.2023 10:55
Что волгоградцы знают о своей будущей пенсии?10.05.2023 16:05
Экономика 10.05.2023 16:05
Половине волгоградцев пообещали зарплату в 100 тысяч рублей через 12 лет10.05.2023 08:15
Экономика 10.05.2023 08:15
ВТБ посчитал, в каких регионах жители активнее копят на пенсию05.05.2023 14:59
Экономика 05.05.2023 14:59
ВТЗ продемонстрировал достижения в области охраны труда и промышленной безопасности04.05.2023 16:45
Экономика 04.05.2023 16:45
В облкомтруде заявили о росте средней зарплаты в Волгоградской области в 2023 году04.05.2023 15:40
Экономика 04.05.2023 15:40
Банк Уралсиб расширил географию дистанционного обслуживания малого бизнеса04.05.2023 14:21
Экономика 04.05.2023 14:21
Росстат: средняя зарплата волгоградцев снизилась за месяц на 1704 рубля04.05.2023 12:53
Экономика 04.05.2023 12:53
Стали известны победители премии «FinAuto – 2023»04.05.2023 12:14
Экономика 04.05.2023 12:14
Спрос на услуги единой сети банкоматов ВТБ, РНКБ и «Открытия» вырос на 20%03.05.2023 14:40
Экономика 03.05.2023 14:40
Сбер расширил ипотеку с господдержкой и скидками от застройщиков03.05.2023 13:16
Экономика 03.05.2023 13:16
Средства населения на депозитах показывают высокую доходность03.05.2023 12:22
Экономика 03.05.2023 12:22
На ЕвроХим-ВолгаКалии подвели итоги большой программы по охране труда03.05.2023 11:14
Экономика 03.05.2023 11:14
Аудиторы проверят фонд капремонта Волгоградской области02.05.2023 20:53
Экономика 02.05.2023 20:53
«Открытие Авто»: в марте на покупку автомобилей с пробегом россияне потратили более 480 млрд рублей02.05.2023 11:53
Экономика 02.05.2023 11:53