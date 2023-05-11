В Волжском авария с иномарками под управлением двух женщин попала на видео





Два человека пострадали в результате дорожной аварии, которая произошла в городе Волжский Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, на перекрестке улиц Коммунистическая и 19 Партсъезда столкнулись два автомобиля, которым управляли женщины.

По предварительной информации, 9 мая 62-летняя водитель Renault Sandero на регулируемом перекрестке проехала на запрещающий сигнал светофора и совершила столкновение с Renault Logan. За рулем второй иномарки находилась 38-летняя женщина. От удара этот автомобиль снес пешеходное ограждение и выехал на тротуар.

В результате ДТП пострадала водитель Renault Logan и 70-летний пассажир первой иномарки. Их доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





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