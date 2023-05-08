Спорт

Победную эстафету в Волгограде пробежали 1200 спортсменов: как это было

Спорт 08.05.2023 17:22
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08.05.2023 17:22



Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, собрала в Волгограде более 1200 участников. Для проведения этого спортивного мероприятия, как передает ИА «Высота 102», сегодня, 8 мая, на несколько часов перекрыли Нулевую продольную и прилегающие к ней улицы.



Атлеты вышли на старт у мемориального комплекса «Бронекатер БК-31». Слова напутствия перед состязанием юным участникам сказали представители администрации Волгограда. Более 60 команд из городских школ, ссузов и вузов соревновались с полной отдачей на всем маршруте эстафеты, который пролегал по перекрытой автодороге. Спортсмены разминались перед стартом, настраиваясь на победу.



Досталась она самым быстрым и целеустремленным. Победители и призеры в каждой группы получили кубки и грамоты.  







В администрации Волгограда напомнили, что легкоатлетическая эстафета в канун Дня Победы проводится в городе уже более 30 лет. 
Эмоции и атмосфера спортивного праздника – в фоторепортаже.















Фото: Алексей Костяков /ИА «Высота 102»

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