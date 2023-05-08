Общество

Вопреки холоду и дождю: сотни зрителей пришли в Волгограде на «Свет Великой Победы»

Общество 08.05.2023 00:20
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08.05.2023 00:20


На главной высоте России — Мамаевом кургане в Волгограде — прошел первый показ видеоинсталляции «Свет Великой Победы». Несмотря на проливной дождь, значительное похолодание и сильнейший ветер, сотни зрителей пришли увидеть «вживую» историю своей страны. Среди горожан и гостей города-героя был замечен губернатор Андрей Бочаров. 



Как уточнили организаторы, в основе сюжета в этом году — как и прежде, великий подвиг советского народа. Главное отличие, подчеркивают организаторы, в применяемых масштабных световых решениях.  



В инсталляции помимо главной скульптуры «Родина-мать зовет!» задействованы «Стены-руины», монумент «Знамя», аллея пирамидальных тополей, проходя через которую зрители максимально погружаются в атмосферу произведения.



Организаторы оформили тополиную аллею огромным количеством световых приборов, которые в свою очередь создают вместе с другими композициями единое художественное пространство. Стены-руины также подсветили особым образом. По традиции подсвечивают и подпорную стену. Волгоградцы смогли оценить без преувеличения масштабную световую иллюминацию.



Всего в показе на Мамаевом кургане задействованы 37 проекторов c передовой лазерной технологией RGB pure laser разрешением 4K. Подсветку Аллеи тополей, памятников и стен-руин осуществляют посредством 800 уличных световых приборов с лазерным излучателем и передовой технологией смешения цветов.



«Свет Великой Победы» в цифрах позволяет оценить масштаб задумки. Для инсталляции собрали 20 тонн железных конструкций, потребовалось провести более километра силовых линий нагрузкой более 600 кВт, а также полтора километра оптических линий. Следить за технической стороной проекта поставлены 20 техспециалистов, столько же администраторов и более 70 волонтеров.



«Свет Великой Победы» — это взгляд на многовековую историю Российского государства, память о подвигах, дань уважения героям и победе многонационального народа России. Завершился показ сегодня четырехминутным фейерверком. 



В этом году показы также запланированы на фасаде музейного павильона «Бронекатер БК-31» на центральной набережной. Сегодня организована первое светозвуковое представление о судьбе речного «танка». История военного корабля от боевого пути до гибели осенью 1942 года разворачивается при помощи спецэффектов, аудиосопровождения и подсветки. К слову, для написания сценария была проделана большая архивная работа и аналитика исторических документов. 



Напомним, что увидеть инсталляцию «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане можно 8 мая в 21.00, 22.00, 23.00, и 9 мая в 21.00, 21.45, 23.00. В свою очередь световая инсталляция на БК-31 пройдет 8 мая в 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 в День Победы, 9 мая, в 20.30, 21.00, 21.45.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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