На станции под Волгоградом товарняк насмерть сбил 57-летнюю женщину

В Светлоярском районе Волгоградской области на железной дороге погибла 57-летняя местная жительница. Как сообщили ИА «Высота 102» в западном межрегиональном следственном управлении на транспорте, происшествие случилось 16 февраля в 15-30 ч на ст. Абганерово. Женщина попала под поезд.

– По факту смертельного травмирования женщины грузовым составом проводится проверка, обстоятельства устанавливаются, – прокомментировали в ведомстве.

По данным информагентства, поезд сбил женщину, когда она переходила пути в нескольких метрах от пешеходного перехода на запрещающий сигнал семафора. Она скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Фото из архива ИА «Высота 102»