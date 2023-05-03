«Ростелеком» создаст центр компетенций для цифровизации компаний нефтегазовой отрасли

Телеком 03.05.2023 14:23
0
03.05.2023 14:23
«Ростелеком» консолидировал 100% долей в ООО «ИНФОРМ», представляющем телекоммуникационный бизнес группы «ЛУКОЙЛ». Выкуп оставшейся после первого этапа сделки доли (49,9%) обеспечит завершение формирования отраслевого центра компетенций и позволит «Ростелекому» развивать проекты в нефтегазовой сфере.
Центр компетенций по цифровому развитию компаний нефтегазового сектора, который создается на базе компании «ИНФОРМ» будет доступен для заказчиков из топливно-энергетического комплекса, обеспечивая предоставление максимально полной продуктовой линейки современных телеком- и ИТ-сервисов.
— Приобретаемый телекоммуникационный бизнес — привлекательный для «Ростелекома» актив, поскольку дает возможность эффективнее обслуживать подразделения группы «ЛУКОЙЛ» и дополнительно предлагать заказчику весь спектр цифровых продуктов. Кроме того, синергия, которая возникает от объединения отраслевой экспертизы партнера с нашей мощной инфраструктурой, открывает новые возможности для заказчиков «Ростелекома» в нефтегазовой отрасли. Мы готовы предложить самые востребованные технологии и комплексные решения для бизнеса, в том числе используя сервисную модель оказания услуг, — отметил Валерий Ермаков, старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментом «Ростелекома».
Реклама. ПАО «Ростелеком»
erid:4CQwVszH9pSaLkXGyEF
Волгоград вошел в топ-10 городов для спонтанных поездок на майские каникулы03.05.2023 12:07
Телеком 03.05.2023 12:07
Кибербезопасность на практике: «Ростелеком» поддержал волгоградский фестиваль «Машины и мы»02.05.2023 18:25
Телеком 02.05.2023 18:25
Куда поехать в мае: Tele2 составила рейтинг популярных южных локаций27.04.2023 13:16
Телеком 27.04.2023 13:16
МегаФон снял научно-фантастический сериал27.04.2023 11:26
Телеком 27.04.2023 11:26
Видеосервис Wink представил афишу нескучного мая26.04.2023 16:59
Телеком 26.04.2023 16:59
С ветерком и интернетом: билайн в Волгограде улучшил связь для любителей речных прогулок25.04.2023 14:11
Телеком 25.04.2023 14:11
Пенсионеров приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2023»25.04.2023 12:39
Телеком 25.04.2023 12:39
Тele2 вручила 200 000 рублей талантливым студентам ВолгГТУ21.04.2023 10:35
Телеком 21.04.2023 10:35
Тele2 выступит партнером спортивных соревнований IRONSTAR20.04.2023 17:57
Телеком 20.04.2023 17:57
Цифровое село: «Ростелеком» в Волгоградской области расширил оптическую инфраструктуру20.04.2023 12:19
Телеком 20.04.2023 12:19
Подведены итоги первого этапа Всероссийской программы кибергигиены19.04.2023 15:50
Телеком 19.04.2023 15:50
«РТК-Солар» представил импортонезависимый межсетевой экран18.04.2023 17:26
Телеком 18.04.2023 17:26
У волгоградцев вырос интерес к китайским автомобилям этой весной17.04.2023 15:39
Телеком 17.04.2023 15:39
Tele2 использует технологии big data в корпоративном обучении сотрудников17.04.2023 15:03
Телеком 17.04.2023 15:03
Названа дата премьеры сериала «Балет»17.04.2023 13:47
Телеком 17.04.2023 13:47