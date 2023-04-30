Расследования

В Котово Волгоградской области высох посаженный в марте сосновый лес

Расследования 30.04.2023 13:11
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30.04.2023 13:11


Жители Котово зафиксировали гибель соснового леса, высаженного в конце марта этого года. Как рассказали ИА «Высота 102» котовчане, саженцы крымской сосны, которые высадили на территории парков «Центральный» и «Победа», уже превратились в сухие ветки.
Еще недавно районные власти с гордостью сообщали, что местный лесхоз передал городу на безвозмездной основе  1000 саженцев крымской сосны. Крошечные деревца были высажены в парках. Однако из-за отсутствия полива погибли.

На это обратили внимание активист ОНФ, которые недавно побывали с очередной инспекцией в парках городского поселения. Представители администрации Котово оправдались тем, что деревья высаживались в качестве «эксперимента».
- Не слишком ли дорого обходятся городу такие эксперименты? – задаются вопросом котовчане. – Даже, если саженцы были подарены, на их высадку были потрачены муниципальные ресурсы. Когда же власти научатся считать бюджетные средства?

Причем, как предполагают горожане, чиновники, видимо, и не надеялись на то, что крымская сосна приживется. Так, почему-то деревья высаживались на расстоянии всего менее одного метра друг от друга, что препятствовало бы росту сосен в дальнейшем.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о гибели высаженных зеленых насаждений в парке «Центральный». На благоустройство этой территории в течение нескольких лет было потрачено около 40 миллионов рублей в рамках нацпроекта. Однако заказать строительство водопровода чиновники догадались лишь в прошлом месяце.
Фото Александра Касьянова: саженцы после высадки и до.

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