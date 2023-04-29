Общество

Эдуард Хиль-младший исполнит «День Победы» на ретро-матче в Волгограде

Общество 29.04.2023 12:29
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29.04.2023 12:29


Внук популярного советского певца, народного артиста РСФСР Эдуарда Хиля исполнит на ретро-матче в Волгограде 1 мая песню «День Победы». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации региона. Эдуард Хиль-младший - полный тезка своего деда.
Композиция прозвучит после окончания поединка между командами «Динамо» (Сталинград) и «Спартак» (Москва) в промежутке до церемонии награждения. 
Напомним, ретро-матч состоится 1 мая на стадионе «Волгоград Арена». Начало в 20:00.
- Спеть «День Победы» смогут и все болельщики, поддержав своим многоголосием с трибун Эдуарда Хиля-младшего, - рассказали информагентству.
В 22:00, как уже сообщалось, на территории ЦПКиО состоится праздничный фейерверк.
Этот матч станет реконструкцией встречи «Динамо» - «Спартак» 1943 года. Это мероприятие организовано в рамках годовщины празднования 80-летия Сталинградской Победы.

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