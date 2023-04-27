В Волгограде запустят салют после окончания ретро-матча 1 мая

В ЦПКиО Волгограда в честь проведения ретро-матча 1 мая запустят праздничный фейерверк. Как рассказал ИА «Высота 102» директор парка Андрей Еркин, салют прогремит напротив колеса обозрения в 22-00, после окончания спортивного мероприятия. А с 20-00 до 22-00 перед сценой состоится пенная дискотека, которую будет вести диджей. Для посетителей в течение дня также организуют насыщенную праздничную программу.

Напомним, звездные российские футболисты сыграют матч в честь 80-летия победы в Сталинградской битве 1 мая. Игра пройдёт по мотивам легендарной встречи сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» 1943 года, которая прошла еще в полуразрушенном городе. Обе команды приедут на арену на ретро-автобусах, а перед игрой пройдет классическая для советского футбола церемония обмена букетами цветов. Судьи и футболисты выйдут на газон в стилизованной форме.

Вход на матч будет бесплатным, по пригласительным билетам, которые поэтапно появляются на сайте официального билетного партнёра РФС kassir.ru.

Ранее на «Волгоград Арене» легенды московского клуба «Спартак» и волгоградского «Ротора» презентовали форму военных лет, в которой выходили на поле игроки в Сталинграде.