Транспорт Волгограда переведут на усиленный режим работы 1 мая

В день проведения футбольного ретро-матча «Победа» общественный транспорт Волгограда перейдет на усиленный режим работы. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, будет увеличено время работы и количество подвижного состава на ряде основных городских маршрутов.

Так, работа скоростных трамваев продлевается до полуночи, при этом с 16.00 интервал их движения сократится до 6 минут. Последний вагон от станции «Волгоград Арена» в направлении станции «Ельшанка» пойдет в 23.00, в направлении «ВГТЗ» - в 23.45. Также дополнительные троллейбусы будут выведены на маршрут №8а «Поселок ГЭС» - «Тулака» - с 16.00 интервал движения сократится до 8 минут, будет продлена работа трамваев маршрутов №№ 1, 2, 4 и 10 и автобусов маршрутов №№ 2, 6 и 88.

По окончании массового мероприятия для удобства зрителей дополнительный подвижной состав будет подан к остановкам «Центральный парк культуры и отдыха» (троллейбусы маршрута № 8а) и «Мамаев курган» (троллейбусы маршрутов №№ 8а и 15а).

При этом волгоградцев просят не брать штурмом первые троллейбусы – они будут отправляться один за другим сразу по заполнению салона, поэтому уехать смогут все желающие.

Для обеспечения безопасности в условиях интенсивного пешеходного движения после 21.00 трамваи и троллейбусы будут следовать без остановки у «Волгоград Арены».

Напомним, звездные российские футболисты сыграют матч в честь 80-летия победы в Сталинградской битве 1 мая. Игра пройдёт по мотивам легендарной встречи сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» 1943 года, которая прошла еще в полуразрушенном городе. Обе команды приедут на арену на ретро-автобусах, а перед игрой пройдет классическая для советского футбола церемония обмена букетами цветов. Судьи и футболисты выйдут на газон в стилизованной форме.

Вход на матч будет бесплатным, по пригласительным билетам, которые поэтапно появляются на сайте официального билетного партнёра РФС kassir.ru.

Ранее на «Волгоград Арене» легенды московского клуба «Спартак» и волгоградского «Ротора» презентовали форму военных лет, в которой выходили на поле игроки в Сталинграде.