Мировой судья признал 22-летнего жителя Волгограда виновным в административном правонарушении. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему.

Как следует из материалов дела, 30 сентября 2026 года в вечернее время молодой человек, находясь на перекрёстке улиц Грибанова и Шумского в Советском районе, осуществил стрельбу из сигнального оружия К1911 KURS калибра 5,5 мм, чем нарушил требования Федерального закона «Об оружии». Сотрудники полиции составили в отношении него протокол об административном правонарушении.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.